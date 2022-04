Rumlarda bir can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 17 bin 120 test sonucu 332 yeni pozitif tespit edilirken, can kaybı olmadı. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte Coronavirüs’ten bir can kaybı oldu, 60 bin 256 test sonucu bin 764 de yeni vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre son 24 saatte yapılan 17 bin 120 testten 332’si pozitif sonuçlandı.

Pozitif vakalardan 166’sının Lefkoşa, 72’sinin Girne, 61’inin Gazimağusa, 21’inin Güzelyurt, 5’inin İskele ve 7’sinin de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi. Dün itibarıyla Pandemi Merkezi’nde 53, yoğun bakımda 6 hasta olduğu açıklandı.

Ülkede toplam test sayısı 6 milyon 528 bin 367’ye, vaka sayısı 90 bin 120’ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 84 bin 964 oldu.

Tedavisi devam eden 4 bin 930 vakadan 53’ünün Pandemi Merkezi’nde, 6’sının yoğun bakımda olduğu açıklanırken, karantinadaki vaka sayısı 4 bin 871 olarak verildi.

Düne kadar Coronavirüs kaynaklı 228 can kaybı oldu.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte Coronavirüs’ten bir can kaybı olurken, 60 bin 256 test sonucunda bin 764 de yeni vaka saptandı.

Hayatını kaybeden kişinin 84 yaşında bir erkek olduğu ve ölü sayısının 975’e yükseldiği kaydedildi.

Hastanede tedavisi süren 201 hastadan 26’sının durumunun ciddi olduğu kaydedildi.