Narkotest yapılacak

Yol Güvenliği Yasası’nda 34 yıl sonra güncelleme yapıldı; trafikte alkol yanında uyuşturucu testlerinin de yapılabilmesini sağlayacak çalışma hazırlandı.

Yasa tasarısının kabul edilerek, yürürlüğe girmesi halinde sürücülere narkotest cihazlarıyla uyuşturucu kontrolü yapılacak.

Sürücülerden alınacak tükürük numunesi test cihazına konulacak. 10 dakika süren işlem sonucu test

uyuşturucu olup olmadığına dair sinyal verecek.

Testin olumsuz çıkması halinde sürücü kesin sonuç için devlet laboratuvarına gönderilecek. Oradan gelecek sonuca göre sürücüye yasal işlem yapılacak.

Numune vermek istemeyen sürücüler, uyuşturucu içmiş gibi işlem görecek.

Uyuşturucu veya alkolle yakalanan kişiler için asgari ücretin 5 katı para cezası, 2 yıla kadar hapis veya mahkemenin uygun gördüğü süre kadar ehliyetine el konulması gibi cezalar verilecek.

Hükümetin onaylayarak Meclis gündemine gönderdiği Yol Güvenliği Yasa Tasarısı, Meclis Bakanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Genel gerekçesine göre Yol Güvenliği Yasa Tasarısı, günümüzde alkol yanında uyuşturucu suçlarının yaygınlaşması nedeniyle trafikte uyuşturucu testlerinin de yapılmasını düzenliyor.