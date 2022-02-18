Sürpriz olmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz oranını (politika faizi) sabit tuttuğunu duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, banka bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit tuttu.

Açıklamada, salgında yeni varyantlar ve artan jeopolitik risklerin, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizliklerin artmasına yol açtığı belirtildi.

Küresel talepteki toparlanmanın, emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin, enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviyenin uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açtığı vurgulanan duyuruda, "Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte gelişmiş ülke merkez bankaları, artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, iş gücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergelerin yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiği belirtildi.

Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payının artarken, cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesinin öngörüldüğü bildirilen duyuruda, "Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kurul, bu hedefe ulaşmak için uzun vadeli Türk lirası yatırım kredilerinin önemli bir rol oynayacağını değerlendirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybıyla 2.009,99 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 32,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 1,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,03 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 5,43 ile turizm oldu.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır." denildi.

Ukrayna belirsizliği sürüyor

Ukrayna'nın doğusundaki Rus ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında bazı silahlı çatışmaların yaşandığına yönelik iddialar, piyasalarda belirsizliklerin hakim olmasına neden oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, G20 finans liderlerinin bir araya geldiği zirvenin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının bugün piyasaların odağında bulunacağını ifade etti.

Altının kilogramı 830 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 830 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 822 bin 500 lira, en yüksek 830 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artarak 830 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 661 milyon 828 bin 238,60 lira, işlem miktarı ise 801,91 kilogram oldu.