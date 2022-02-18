Umutları 2022’de

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) ile Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren PEO Yürütme Kurulları, iki sendikal örgüt arasındaki temaslar ve ortak faaliyetler çerçevesinde bir araya gelerek, “2022 ortak faaliyetler programını” belirledi.

Sendikalar, “Daha iyi bir geleceğe, eşit ve adaletli bir topluma, tüm evlatlarının memleketi olacak barışçıl birleşik bir Kıbrıs’a ulaşmaya yönelik ortak bir vizyonun gerçekleştirilmesi hedefiyle, işçi sınıfının değerleri temelinde, emekçilerin ortak eylemini ve faaliyetlerini güçlendirmek” konusunda da anlaştı.

Dev-İş’ten verilen bilgiye göre, toplantı, PEO Merkezi’nde yer aldı. Toplantıda, emekçileri ilgilendiren sorunlar ele alındı ve işbirliğinin genişletilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu ve Kıbrıs sorunundaki mevcut durum değerkendirildi.

Sendikalar, “Kıbrıs sorununun çözümüne, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum emekçilerin ortak faaliyetlerine ve aralarındaki diyaloğa, sendikal harekete katkısını güçlendirilmesi” amacıyla “2022 ortak faaliyet programı” çerçevesini kararlaştırdı.

Açıklamada, iki örgüt, işsizliğin ve yoksulluğun artmasına, sosyal eşitsizliklerin keskinleşmesine yol açan kapitalist sistem krizinin ve pandeminin yol açtığı sonuçlarla tüm dünyada emekçilerin karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Açıklamada, çalışma yaşamına ilişkin haklar ile sosyal ve demokratik hakların “pandemi” bahane edilerek kısıtlandığı, çalışma koşullarının ve ilişkilerinin kuralsızlaştırılması sürecinin de hızlandığı belirtildi.

Sendikalar, “olumsuz gelişmelerin önlenmesi, iki toplum arasında anlaşmaya varılması ve Kıbrıs'ı yeniden birleştirecek bir çözüm için tek yolun, diyalog sürecinin Crans Montana'da kesintiye uğradığı yerden yeniden başlaması” olduğu görüşünü ortaya koydu.