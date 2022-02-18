Toplumsal bir yara

Filiz SEYİS

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde düzenlenen “KKTC 1. Aile Çalıştayı” başladı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin işbirliğinde yapılan, dün başlayan ve bugün sona erecek çalıştayda aile içi sıkıntılar ve boşanma nedenleri ele alınacak.

Acapulco Resort Girne’de Academia Salonu’nda başlayan çalıştayın açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, bazı bakan ve milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Aile Bakanlığı uzmanları ile kurum, kuruluş ve ilgili bakanlıklardan kişiler katıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük, ebediyete intikal etmiş eğitimciler, tüm şehitler huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çalıştay, DAÜ Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin müzik dinletisi ile devam etti. Ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar açılış konuşmalarını yaptı.

Tatar: Yol göstereceğine inanıyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çalıştayda yaptığı konuşmada, çalışmaya katkı koyanlara teşekkür ederek, çalıştaydan çok önemli sonuçlar ortaya çıkacağına inanç belirtti.

Kıbrıs Türk toplumunun var oluşundan bugüne milli mücadele dönemi de dahil olmak üzere her zaman aile yapısına, çocuklarına, çocuklarının eğitimine büyük önem verdiğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk toplumunun da bugünlere gelmesindeki en önemli etkenlerden birinin sağlam aile yapısı olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk ailelerinin fedakar yapısından bahseden Tatar, yeni çağda da aile yapısını korumanın önemine vurgu yaptı.

Son 5 yılda kamu sınavları ile devlete giren öğretmenlerin büyük çoğunluğunun kadın olduğunu belirten Tatar, kadınların sadece kendi evlatlarını değil okullarda da çocukları eğittiğini anlattı.

Başçeri: Aile önemli bir yere sahip

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri konuşmasında, Aile Çalıştayı’nda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, çalıştayın yapılmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

Başçeri, her toplumun kendine özgü aile yapısı olduğunu vurgulayarak, Türk aile yapısı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Aile kurumunun soyun devamını sağlama işlevinin yanı sıra toplumların kültürlerini oluşturma aşamasında da önemli bir rolü olduğuna değinen Başçeri, “Bir toplumda aile ne kadar sağlam temeller üzerine kurulu ise toplum da o derece güçlü ve sağlam yapıda gelişimini sürdürüyor” dedi.

Geçmişten beridir Türk toplumunda ailenin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başçeri, “Türklerin anayurttan dünyanın birçok yerine dağılmalarına rağmen varlıklarını günümüze kadar korumalarının en önemli sebebinin aile yapısının sağlamlığından kaynaklandığı düşüncesi, bugün artık birçok sosyal bilimci tarafından kabul gören bir düşünce” şeklinde konuştu.

Benter: Çocuklarımıza iyilik yapmayı öğretiyor muyuz?

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, çok ihtiyaç olduğunu belirttiği bu çalıştaya destek vermekten duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bu yıl 450’nci yılını kutladığını belirten Benter, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni “450 yıllık bir iyilik kurumu” olarak niteledi.

Sibel Tatar: Birçok sorun tartışılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, çalıştayın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin çalışmaları ile yapıldığını kaydederek, Türkiye Cumhuriyeti Aile Bakanlığı uzmanları, toplam 30 kurum, kuruluş ve ilgili bakanlıklardan yaklaşık 200 kişiden oluşacak bir çalıştay olacağını belirtti. Tatar, çalıştayda aile içi sıkıntılar ve boşanma başta olmak üzere birçok sorunun tartışılacağını kaydetti.

Ailenin toplumun temeli olduğunu vurgulayan Tatar, aileyi, bir bireyin ilk eğitimini aldığı, yanlışı ve doğruyu gördüğü yer olarak niteledi.

Aile kurumundaki erozyondan bahseden Tatar, evlilik oranlarının gittikçe azaldığına ve boşanma oranlarının ise arttığına işaret etti.

Kimler sunum yaptı?

Açılış konuşmalarının devamında ise KKTC’de Aile Paneli başladı. Bu çerçevede, Prof. Dr. Sibel Dinçyürek “KKTC’de Aile Konulu Araştırmalar ve Boşanma Üzerine İstatistiksel Veriler”; Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu “KKTC Aile Hukukunda Evlilik Birliğinin Korunması”; Dr. Mehmet Gedik ise “Avrupa’da Aile Yapısı ve Güncel Sorunlar” konulu sunumlarını yaptı.

Sunumların ardından ise “Aileyi daha iyi anlamak”, “Aile bağlarımız neden zayıfladı? Gelecekte neler olur?” ve “Evliliklerin bitirilme sebepleri ve çözüm önerileri” konularında genel değerlendirme ile soru ve cevap bölümüne geçildi.