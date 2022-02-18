Yeni pazarlık

Suna ERDEN

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu partilerle görüşmelerini sürdürürken, kapı arkasında çetin pazarlıklar yapılıyor. Şimdiye kadar yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Sucuoğlu, dün de temaslarını sürdürdü. Bir haftayı aşkın süredir hükümeti kurmaya çalışan Sucuoğlu, yine koalisyon konusunda sonuca ulaşmadı.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; üçlü koalisyon kurulduğunda Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile bir bakanlık üzerinde uzlaşan Sucuoğlu, Demokrat Parti’ye (DP) bir bakanlık önderdi. DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise partisini ikna edebilmek için bir bakanlığa ilaveten en az üç ayrı kurumun kendisine bağlanmasını talep etti.

Ataoğlu’nun istediği kurumlar şöyle;

1-Kalkınma Bankası,

2-Elektirik Kurumu,

3- Kooperatf Şirketler Mukayyitliği

Sucuoğlu’nun önerisi

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; UBP lideri Sucuoğlu ise DP’nin talebine karşı kendi seçtiği 3 kurumu önerdi, birini seçmesini istedi. Sucuoğlu’nun önerdiği kurumlar ise şöyle;

1-Serbest Liman Bölgesi

2-Orman Dairesi

3- Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)

DP’nin bu üç kurumdan LAÜ’yü seçmesi halinde ise yönetim kurulu başkanlığının UBP’de olması şartını getirildiği öne sürüldü.

Sucuoğlu’nun LAÜ başkanlığı için Menteş Gündüz’ü düşündüğü bilgisi elde edildi.

Elde edilen bilgilere göre; Sucuoğlu’nun bu önerisine sıcak bakmayan DP Genel Başkanı Ataoğlu, önerilerin kendisine yazılı olarak iletilmesini istedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022, 09:10