Şikayette bulundu

Baf’taki Kıbrıs Türk dükkanları ile ilgili tartışmalara bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Göçmenler Komitesine başkanlık eden Hristos Hristofidis ve Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un, bölgedeki Kıbrıs Türk dükkanlarının, arkasında parti desteği veya milletvekilleri ile bağlantısı olan kişilere ve zenginlere verildiği yönünde şikayette bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Baf Belediye Başkanı Fedonos, Baf’ın idare etmek istediği bir Kıbrıs Türk malının(dükkanının) parti arkası olan bir zengine verildiğini iddia etti.

Taşınmaz malların, Danışma Komitesi’nin önerisiyle verilmediğini, başvuru sahiplerinin isimlerinin Güney Lefkoşa’da “pişirildiği” şeklinde açıklamada bulunan Fedonos, Danışma Komitesi’nin 15 önerisinden 11’inin, Lefkoşa’ya geldiği zaman alaşağı olduğunu, dükkanların başka kişilere verildiğini savundu.

Fedonos açıklamaları çerçevesinde binlerce dönüm tarım arazisinin, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği memurlarından birinin oğluna verildiğini ayrıca bunun için de on binlerce sübvansiyon aldığını belirtti.

Örneğin bir dükkan için 34 göçmenin başvuru yaptığını, Danışma Komitesi olarak 6 başvuruyu ayırdıklarını ve hiç kimseye haksızlık etmemek için de kura çektiklerini söyleyen Fedonos, herkesin de bu durumdan memnun olduğunu ancak nihayetinde bu durumun Lefkoşa’ya geldiği zaman değiştiğini belirtti.

Fedonos açıklamaları çerçevesinde 600 metre karelik eve sahip olan bir kişiye, evinin bahçesi olarak 2 bin metrekarelik alanın daha verildiğini bu kişinin de Kıbrıs Türk Malları Vasiliği memuru ile parti bağlantısı olduğunu söyledi.

Bazı kişilerin ise, milyonlarca Euro değerinde Kıbrıs Türk malı tuttuğunu söyleyen Fedonos, Baf merkezinde depo olarak kullanılan 50 dükkana yönelik ilginin bölgenin gelişmesiyle başladığını ifade etti.

Fedonos, yaptığı şikayetler çerçevesinde bir dükkanın, süpermarketler zinciri için arazi kiralayan bir kişiye tahsis edildiğini, yine partisel tanışıklıklarına bağlı olarak Baf’taki Han’da başka iki Kıbrıs Türk dükkanına sahip olan kuru yemiş imalathanesi sahibi bir kadına da en iyi ikinci dükkanın verildiğini belirtti.

Fedonos bu yöndeki şikayetleri yaparken yine Han’da iki dükkanı bulunan bir çiftin Han’dan başka bir dükkan daha talep ettiğini ve bunun da onaylandığını söyledi.

Kıbrıs Türk Malları Vasiliği Müdürü Yorgos Matheopulos ise açıklamasında, bahse konu kadının, iki dükkanı geri vermeye hazır olduğunu ifade ettiğini söyledi.