Gürel ‘uçuyordu’

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da dün gece dört araca çarpıp kaçan sürücünün aracından uyuşturucu çıktığı belirtildi.

Ortaköy’de 3, Gönyeli’de bir araca çarpan Gürel Erecel isimli 35 yaşındaki sürücü kısa sürede yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi. Polisten alınan bilgiye göre; dün saat 22.30 sıralarında Gönyeli Spor Kulübü önlerinde aracıyla birlikte bir kazaya karışan Gürel Erecer olay yerinden kaçtı. Sürücü bir sonra Ortaköy 4. Sokak üzerinde park halinde halde olan 3 araca çarptıktan sonra olay yerinden kayıplara karıştı. Gelen ihbar doğrultusunda olay yerine gelen Lefkoşa Trafik Şubesi Amiri Mehmet Özatılgan ve Lefkoşa Trafik ekipleri, kısa süre içerisinde Gürel Erecer'i tespit etti.

Kazadan sonra araç içerisinde polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir paket bulundu.

Sürücü gözaltına alınırken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.



