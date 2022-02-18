Diğer partilerden fedakarlık istedi

Yeni hükümeti kurmak için siyasi partilerle görüşmelerini sürdüren Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Pazar gününe kadar ortaya bir hükümet formülü çıkmazsa Pazartesi öğleden sonra görevi Cumhurbaşkanı’na iade edeceğini söyledi.

Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde dün Halkın Partisi (HP) ile ikinci görüşmeyi gerçekleştirdi.

Saat 11.00’de yapılan görüşmede, birlikte hükümet kurulması halinde ne gibi çalışmalar yapılabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Görüşme sonrası katıldığı bir televizyon programında açıklama yapan Sucuoğlu, Halkın Partisi’nden, Demokrat Parti’den (DP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) cevap beklediklerini bildirdi. Sucuoğlu, “Ortak bir noktada buluşacaksak belli fedakarlıkların yapılması lazım” dedi.

Görüşmeler sürüyor

HP ile görüşmesinin olumlu geçtiğini, HP Parti Meclisi’ndeki değerlendirmenin ardından cevap bekleyeceklerini belirten Faiz Sucuoğlu, “Gelecek yanıt önemli, şu an öyle görülüyor. Artısıyla eksisiyle her şeyi değerlendiriyoruz” dedi.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 23 Ocak’taki seçimle ortaya zor bir Meclis aritmetiği çıktığını ifade ederek, 30 veya 42 milletvekili ile bir koalisyon kurmak istediklerini ancak sürecin zor olduğunu, tüm seçenekleri teker teker değerlendirdiklerini söyledi.

Sucuoğlu, diğer partilerden gelecek yanıtlarla UBP’nin yetkili organlarının da toplanıp değerlendirme yapacağını, MYK ve PM’deki arkadaşlarının görüşlerinin de önemli olduğunu ifade etti.

DP’nin önceki gün görüşlerini kendilerine sunduğunu, kendilerinin de sunduğunu bildiren Sucuoğlu, DP’den cevap beklediklerini bildirdi. “Ortak bir noktada buluşacaksak belli fedakarlıkların yapılması lazım” diyen Sucuoğlu, verilecek kararlarla bir noktaya varılacağını vurguladı.

Hükümeti kurmazsa görevi iade edecek

Faiz Sucuoğlu, görevlendirme süresinin gelecek Salı günü dolacağına işaret ederek, pazara kadar nihai bir sonuç ortaya çıkar beklentisi içinde olduklarını, eğer ortaya bir hükümet çıkmazsa pazartesi öğleden sonra görevi Cumhurbaşkanı’na iade edeceğini söyledi.

Sucuoğlu, hem DP’den hem HP’den cevap beklediklerini yineledi.

Sürecin biraz uzadığına işaret eden ve yoğun çalıştıklarını bildiren Sucuoğlu, hem sayıyı, hem ortak noktaları düşünmeleri gerektiğini, önümüzdeki süreçte sıkıntı yaratmayacak bir hükümet formülü arayışında olduklarını ifade etti.

Özersay: Ne yapacağımıza odaklandık

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, kendileriyle hükümet görüşmelerinin henüz başlangıçta olduğunu belirterek “neyi alacakları değil ülke için neyi yapacakları” üzerine odaklandıklarını söyledi.

Bir sonraki seçime kadar doğru zeminde iyi şeyler yapmayı, sosyal adaleti sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Özersay, uzun ömürlü ve uyumlu bir hükümet kurulsun diye çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Özersay, UBP ile görüşmelerinde, daha önceki hükümet tecrübelerinden faydalanarak bazı soruları olduğunu ve bugün bunları yazılı şekilde de göndereceklerini açıkladı.

Kudret Özersay, özetle “Biz yakın zamanda UBP ile hükümet kurduk, o dönemde koalisyon protokolünde yazan bazı şeylere rağmen uyulmayan şeyler oldu ve bazı sıkıntılar yaşadık. Benzer sıkıntıları yaşamamak için kendilerine sorularımız oldu. Bunu yazılı olarak da görüş ve ilkelerimizi hem de olası hükümetin göreve gelmesi halinde önceliklerini içeren bazı sorularımız olacak” ifadelerini kullandı.

Sorular soracağız

HP için ilkelerin son derece önemli olduğunu belirten Kudret Özersay, “Eğer uzlaşabilirsek HP olarak biz hükümette halkımıza hizmet vermek istiyoruz. Uzlaşma için de bir çaba ortaya koyacağız. Diğer partilerle başka türlü hükümetler için eş zamanlı görüşmeler yapılması bir sıkıntıdır. Biz pazarlık unsuru haline gelmek istemeyiz. Bizimle görüş ve ilkeler bağlamında bir noktaya gelinirse, diğer partilerle pazarlığın son bulması gerekir. İkisinin eş zamanlı sürmesi çok doğru bir yaklaşım olmaz” diye konuştu.

Özersay, UBP’ye vizyonlarını yansıtacaklarını ve sorular ileteceklerini, onlardan da yazılı yanıt görmek istediklerini, bazı güvenceler isteyeceklerini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022, 09:34