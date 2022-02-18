Moral buldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nobel kimya ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile çevrimiçi görüşme yaptı.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirterek, teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

Aziz Sancar gibi değerli isimlerin Kıbrıs’ta izlenilen egemen eşit iki devlete dayalı yeni siyaseti desteklemelerinin ve verilen mücadeleyi anlatmalarının önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Sancar’ın büyük önem verdiği ve “manevi kızı” olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı’ya da bu görüşmeyi organize etmesinden dolayı teşekkür etti.

KKTC’de Covid-19 sürecinin iyi yönetildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, aşılanmayla omicron varyantının ardından dünyada bir rahatlama olacağı beklentisi olduğunu söyledi.

Sağlık sisteminin tüm ekonomik sıkıntılara rağmen ayakta durmasının önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Acil Durum Hastanesi’nin de bu süreçte büyük katkılar sağladığını da belirtti.

Sancar: Denktaş’ın mücadelesi anlatılmalı

Prof. Dr. Aziz Sancar ise, Rum tarafının Kıbrıslı Türkleri kendileriyle eşit olarak kabul etmediklerini ve etmeyeceklerini belirterek, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ın verdiği mücadele ve hatıralarının yeni kuşaklara aktarılmasının gerekliliğine işaret etti.

Dış Basın Birliğini kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasıh Reşat ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Dış Basın Birliği ile geçmişten beri yakın çalışmalarının olduğunu hatırlatarak, Birlik üyelerinin yaptığı katkıları önemsediğini belirtti ve teşekkür etti.