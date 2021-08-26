Süt üretimine teşvik 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, sıcak süt veren hayvan üreticilerinin desteklenmesi ile soğuk zincire veya soğutulmuş süt üretimine geçişlerinin teşvik edilmesi kapsamında 27 üreticiye 499 bin 250 TL hibe sağladı.

Hayvancılık Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre; Daire tarafından yürütülen, Bakanlar Kurulu’nun

21 Haziran tarihli kararı uyarınca, sıcak süt veren işletmelere yönelik Soğutucu Depo ve/veya Sağım Sistemi Alımının Desteklenmesi Projesi kapsamında 2020-2021 yılları arasında başvuruda bulunan ve başvurusu onaylanan 27 üreticiye toplamda 499 bin 250 TL hibe, bağlı bulundukları ilçe/ köy Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldı.

Hibe programı 15 Aralık tarihine kadar devam edecek. Sıcak süt veren işletmeler, Hayvancılık Dairesi’ne başvurmaları durumunda desteklerden yararlanabilecek.

Tazminatlar ödendi

Bu arada Genel Tarım Sigortası Fonu, büyükbaş hayvan düşük zarar tazminatları ve dondan zarar gören patates tazminatlarının ödendiğini açıkladı.

Muhtelif tarihlerde meydana gelen dondan zarar gören 2021 ilkbahar patates ürünü için 2 üreticiye 17 hd. için 29,088.00 TL tazminat, Temmuz ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan toplam 136 üreticiye ise 163,440.00 TL tazminat ödendi.

Fon Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan açıklamada, banka hesap numarası veren hayvan üreticilerinin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen hayvan üreticilerinin de tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği belirtildi.

Açıklamada, patates üreticilerinin de tazminat ödemelerini Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği kaydedildi.



Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,86 değer kaybederek günü 1.453,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,92 ile ulaştırma oldu.

En çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, dün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%)

Net Holding 4,37 4,10 6,59

Odaş Elektrik 1,47 1,43 2,80

Aksa 19,12 18,74 2,03

Esenboğa Elektrik 33,30 32,66 1,96

Aksa Enerji 14,13 13,87 1,87

İhlas Holding 0,57 0,56 1,79

Torunlar GMYO 4,00 3,93 1,78

Petkim 6,12 6,04 1,32

Kervan Gıda 16,89 16,70 1,14

Erbosan 137,90 136,60 0,95

Türk Traktör 170,00 168,60 0,83

Galatasaray Sportif 3,69 3,66 0,82

RTA Laboratuvarları 21,76 21,60 0,74

ASELSAN 15,73 15,66 0,45

Fenerbahçe Futbol 34,30 34,18 0,35

Otokar 325,00 324,00 0,31

Ford Otosan 169,90 169,50 0,24

Brisa 21,72 21,68 0,18

Nuh Çimento 36,26 36,20 0,17

MLP Sağlık 25,16 25,14 0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)