Gündemden düşmüyor

Rum Yönetimi’nin, gerek Türkiye’nin Maraş’taki faaliyetleri gerekse geniş kapsamda Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki politikasını göğüslemek adına tedbirler paketini ileri götürdüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Türkiye’ye Karşı Tedbirler Paketi” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin, gerek Türkiye’nin Maraş’taki faaliyetleri gerekse geniş kapsamda Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki politikasını göğüslemek adına tedbirler paketini ileri götürdüğünü, pasaportların geri alınması ve 5’inci hükümetler arası başvuru konusunda alınan iki kararın, hükümetin, hukuki ve siyasi düzeyde ileriye götürdüğü tedbirler paketine dayandığını yazdı.

Habere göre yetkili bir hükümet kaynağı gazeteye yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun aldığı iki kararın, Rum Yönetimi’nin Türkiye’nin Maraş’ın yerleşime açılması faaliyetlerine yönelik yanıtları teşkil ettiğini savundu.

Aynı kaynak hükümetin amacının, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın sona ermesi ve Türkiye’nin Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla diyalog masasına dönmesi olduğunu, ayrıca 5’inci hükümetler arası başvurunun aynı gidişata dayandığını da belirtti.

Aynı kaynak Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Maraş’taki “provokasyonlarına” karşı şu ana kadar Güvenlik Konseyi ile Avrupa Birliği’nin yoğun tepkisini temin etmeyi sağladığını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gerek mektuplar gerekse diğer hamleleriyle Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeninden başlamasına hazır olduğunu net bir şekilde ifade ettiğini söyledi.

Lute ile görüşülecek

Türkiye’nin faaliyetleri ayrıca Rum Yönetimi’nin kararlarının, gerek BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği özel temsilcisi Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a yapacağı ziyaret gerekse Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta yapacağı temaslar sırasında, BM’nin önüne geleceğini yazan gazete Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’nda hazır bulunmasının, müzakerelerin yeniden başlamasının önemini ortaya koyacak bir dizi önemli temas için fırsat yaratacağını da belirtti.

Habere göre bir hükümet kaynağı gazeteye yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun, “eylem ve faaliyetleriyle, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını altını oyan kişilerin pasaportlarının yenilenmemesi ya da geri alınması” kararının, Yüksek Mahkeme’nin içtihadına dayandığına belirtti.

Yüksek Mahkemenin içtihadına atıfta bulunan gazete, pasaportun, “yabancı bir ülkede devletin diplomatik hizmetlerinden kolaylık ve korunma sağlamak için verilen bir seyahat belgesi; devletin malını teşkil eden ve makul bir nedenle geri alınabilecek, kullanımı yurt dışında gerekli olan bir unsur” olarak bahsedildiğini, (pasaportun) amacının ise yurt dışındaki vatandaşlarına devlet tarafından konsolosluk koruması sağlaması olduğundan söz edildiğini belirtti.

Habere göre hükümet kaynakları gazeteye yaptıkları açıklamada, KKTC yetkililerinin pasaportlarının geri alınmasının, Türk tarafının Maraş’ın yerleşime açılması ve çözümün sabote edilmesi için çabalarını yoğunlaştırdığı bir andaki, sembolik değeri yüksek bir hareket olarak addedildiğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca, yetkili bir kişiye dayanarak, Rum Yönetimi’nin bu kararının, herhangi bir Kıbrıslı Türk’ü etkilemeyeceğini, 97 bin Kıbrıslı Türk’ün “Kıbrıs Cumhuriyeti” belgelerini ve eşit Avrupalı vatandaşlar olarak devletin diğer hizmetlerini değerlendirmeye devam edeceğini yazdı.