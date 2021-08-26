‘Kınıyorum’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in pasaportlarla ilgili olarak yaptığı yazılı acıkamaya yanıt verdi.

Anastasiadis’in pasaportlar konusu ve iç politikaya yönelik açıklamasını esefle karşıladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu açıklamada ortaya konan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialar konusunda kendisi ile polemiğe girmek niyetinde değilim ancak herkesin gerçekleri bilmesi açısından bazı ana noktalara değinmeyi bir gereklilik olarak görüyorum ”dedi.

Anastasiadis’in, kendisinin ‘ırkçı’ olduğumu ima ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasına şöyle devam etti:

Sayın Anastasidis Yunan ayaklanmasının 200’incü yıl dönümü münasebetiyle 28 Mart 2021 tarihinde yaptığı açıklamada Kıbrıs adasının her zaman Elenizmin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamıştır. Bundan önce, 22 Aralık 2012 tarihinde, DİSİ Gençlik Örgütü NEDİSİ’nin 15. Kurultayında yaptığı konuşmada ise Kıbrıslı Rumların Elen DNA’sına sahip olduğunu ve tüm zorluklara rağmen, yıllardır ayakta durmayı başardığını ileri sürmüştür. Aynı şekilde, 22 Mart 2001 tarihinde Atina'da "Protoporia" üyesi öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada “Bizim 1955-59'da bir vizyonumuz vardı. Yunanistan'la ENOSİS yapmak. Bugün ümit edebilmesi ve geleceğe kendinden emin ilerleyebilmesi için Kıbrıs Elenizmi'ne yeni bir vizyon verdik. Avrupa'yla ve aynı zamanda Yunanistan'la ENOSİS yapmak” demişti. Keza, 29 Mart 2005 tarihinde o zamanın DİSİ Başkanı olarak Anastasiadis bir etkinlikte, binlerce Kıbrıslı Türkün katledilmesinde ve göç ettirilmesinde etkin görev alan terör örgütü EOKA için “. . .kahramanlarımızı onurlandırmak hepimizin görevi ve borcudur. EOKA kurtuluş mücadelesi sırasında kendini feda edenler, vatanı bölünmüş görmek için ölmediler,” demişti.

Kısaca, Sayın Anastasiadis, yıllardan beridir Kıbrıs’ın Elenizmin bir parçası olduğunu ve Kıbrıs Rumlarının “Elenizmin DNA’sını” taşıdığını ısrarla söyleyip ırkçılığı kendisi yaparken, benim bir gazeteye yaptığım açıklamayı çarpıtarak ırkçılık yaptığımı ima etmesini büyük bir çelişki ve saygısızlık olarak görüyorum ve kınıyorum.”

Tatar, “Sayın Anastasiadis’e soruyorum: Irkçılık bu mudur yoksa tüm adayı Elenizmin ayrılmaz bir parçası olarak gören, ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti’ni şiddet yoluyla işgal eden ve adada yaşayan Türkleri işgal ettikleri bu cumhuriyete tabi bir azınlık sayan zihniyet midir?” ifadelerini kullandı.

Irkçılığı temsil etmektedirler

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da hâkim Elenizm zihniyetinin değişmediği ve değişme eğiliminde olmadığının on yıllardır yaşananlar ve son pasaport iptalleri olayında bütün açıklığı ile bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının pasaportlar konusundaki uygulamasının Kıbrıslı Türkleri hakir gören bir zihniyetin ürünü olduğunu bildirdi.

Tatar açıklamasını, “Taraflar arasında egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde bir denge kurulmadan adamızda ve bölgemizde sürdürülebilir barış, istikrar ve iş birliği tesis edilemeyeceği gün gibi aşikardır. Bu dengenin kurulmasını destekleyen taraf barış ve istikrarı, reddeden taraf ise ırkçılığı temsil etmektedir” sözleriyle noktaladı.