2 can kaybı oldu

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 16 bin 630 test sonucu, 149'u yerel 173 pozitif vakaya rastlandı, iki kişi hayatını kaybederken 118 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 257 Coronavirüs vakası daha saptandı, dün can kaybı kaydedilmedi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 2 kişi yurt dışından havayolu ile gelirken, 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı. 149 kişi ise yerel vaka.

Vakalardan, 76 kişi Lefkoşa, 46 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 6 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'nden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-9/ Gönyeli-3/ Yenikent-1/ Ortaköy-4/ Kanlıköy-1/Alayköy-1/ Çağlayan-3/ Göçmenköy-3/ Marmara-4 /Minareliköy-1/ Akıncılar-1/ Haspolat-3/ Hamitköy-5/ Taşkınköy-4/ Değirmenlik-1/ Surlariçi-11/ Köşklüçiftlik-4/ Kızılbaş-2/ K. Kaymaklı-7/ Yenişehir-6/ Meriç-2.

Girne

Girne Merkez-16/ Karaoğlanoğlu-2/ Zeytinlik-3/ Boğazköy-1/ Ağırdağ-2/ Alsancak-7/ Çatalköy-1/ Kaşgar-3 / Esentepe-1/ Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-3/ Lapta-2/ Karakum-2/ Ozanköy-2.

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-10 / Mallıdağ- 1/ Sakarya-1/ Baykal-1/ Canbulat-1/ Dumlupınar-1/ Paşaköy-1.

İskele

Boğaz-1/ Bafra-2.

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2/ Kalkanlı-3/ Mevlevi-1.

Lefke

Lefke Merkez-1/ Doğancı-1.

İki hastanın başka rahatsızlıkları vardı

Bu arada hayatını kaybedenlerin Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 71 yaşındaki Z.G.(K) ve 76 yaşındaki S.G. (E) olduğu belirtildi. Z.G.’nin hipertansiyon, diyabet, astım, S.G.’nin ise hipertansiyon ve diyabet rahatsızlıkları bulunduğu belirtildi.

Covid-19 genel tablo

Toplam vaka sayısı: 15.496

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 13.187

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2258

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 107

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1998

Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 137

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 51

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 16

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 5032

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 427

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 386

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3498

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 39.892

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 257 Coronavirüs vakası daha saptandı, dün can kaybı kaydedilmedi.

Rum Sağlık Bakanlığı yapılan 39 bin 278 testin 257'sinin pozitif çıktığını açıkladı. Toplam vaka sayısı 112 bin 278'e ulaştı. Hasta sayısı 181, durumu ciddi olanların sayısı 75 olarak açıklandı. Bugün yeni can kaybı açıklanmadı, toplam sayı 486'da kaldı.