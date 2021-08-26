banner493

2 can kaybı oldu

Kuzeyde 173, güneyde ise 257 vaka tespit edildi

2 can kaybı oldu
banner432

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 16 bin 630 test sonucu, 149'u yerel 173 pozitif vakaya rastlandı, iki kişi hayatını kaybederken 118 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 257 Coronavirüs vakası daha saptandı, dün can kaybı kaydedilmedi. 
KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 2 kişi yurt dışından havayolu ile gelirken, 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı. 149 kişi ise yerel vaka. 
Vakalardan, 76 kişi Lefkoşa, 46 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 6 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'nden. 
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa 
Lefkoşa Merkez-9/ Gönyeli-3/ Yenikent-1/ Ortaköy-4/ Kanlıköy-1/Alayköy-1/ Çağlayan-3/ Göçmenköy-3/ Marmara-4 /Minareliköy-1/ Akıncılar-1/ Haspolat-3/ Hamitköy-5/ Taşkınköy-4/ Değirmenlik-1/ Surlariçi-11/ Köşklüçiftlik-4/ Kızılbaş-2/ K. Kaymaklı-7/ Yenişehir-6/ Meriç-2.

Girne 
Girne Merkez-16/ Karaoğlanoğlu-2/ Zeytinlik-3/ Boğazköy-1/ Ağırdağ-2/ Alsancak-7/ Çatalköy-1/ Kaşgar-3 / Esentepe-1/ Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-3/ Lapta-2/ Karakum-2/ Ozanköy-2. 

Gazimağusa 
Gazimağusa Merkez-10 / Mallıdağ- 1/ Sakarya-1/ Baykal-1/ Canbulat-1/ Dumlupınar-1/ Paşaköy-1. 

İskele 
Boğaz-1/ Bafra-2.

Güzelyurt 
Güzelyurt Merkez-2/ Kalkanlı-3/ Mevlevi-1. 

Lefke 
Lefke Merkez-1/ Doğancı-1. 

İki hastanın başka rahatsızlıkları vardı
Bu arada hayatını kaybedenlerin Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 71 yaşındaki Z.G.(K) ve 76 yaşındaki S.G. (E) olduğu belirtildi. Z.G.’nin hipertansiyon, diyabet, astım, S.G.’nin ise hipertansiyon ve diyabet rahatsızlıkları bulunduğu belirtildi. 

Covid-19 genel tablo
Toplam vaka sayısı: 15.496 
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 13.187  
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2258 
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 107 
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1998  
Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 137  
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 51     
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 16       

Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 5032    
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 427 
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 386  
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3498 
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 39.892

Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 257 Coronavirüs vakası daha saptandı, dün can kaybı kaydedilmedi. 
Rum Sağlık Bakanlığı yapılan 39 bin 278 testin 257'sinin pozitif çıktığını açıkladı. Toplam vaka sayısı 112 bin 278'e ulaştı. Hasta sayısı 181, durumu ciddi olanların sayısı 75 olarak açıklandı. Bugün yeni can kaybı açıklanmadı, toplam sayı 486'da kaldı.

banner512
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
‘Kınıyorum’
‘Kınıyorum’
  1. KIBRIS

banner471

banner459

banner468

banner460