Hayırsız evlat

Hüseyin ÇİÇEK

Yeni Erenköy’de yaşanan olayda Ünal Mehmetoğlu, arabanın anahtarını vermediği gerekçesiyle annesinin boğazına bıçak dayadı. Olay 16 Ağustos günü meydana geldi. Bıçağı sert bir şekilde annesinin boğazına dayayan zanlı, 7 santim kesi oluşmasına neden oldu. Yaşanan olayın ardından anne şikâyetçi olurken, zanlı kayıplara karıştı. Aranan şahıs ilan edilen zanlı önceki gün yakayı ele verdi. Tutuklanan zanlı dün “Yaralama", "Ciddi darp" ve "Kanunsuz bıçak taşıma" suçlamaları ile teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Teminata bağlanan ancak teminat koşullarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine götürüldü.

Çenesini de sıktı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hasan Özgüç, zanlının 16 Ağustos tarihinde saat 12.00 sıralarında kendisine arabanın anahtarlarını vermediği gerekçesi ile tasarrufuna geçirdiği ağız uzunluğu 14 santim, toplam uzunluğu 26 santim olan bıçağı annesinin boğazına dayadığını söyledi. Polis, zanlının annesinin boğazına dayadığı bıçak ile 7 santim uzunluğunda deri kesiği oluşmasına sebep olduğunu açıkladı.

Özgüç, zanlının daha sonra annesinin çenesini tutup sıkmak sureti ile ciddi darp suçunu işlediğini açıkladı.

Zanlının olay tarihinden beri arandığını ve önceki gün tespit edildiğini kaydeden Özgüç, Ünal Mehmetoğlu hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

Teminat şartları ağır geldi

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkış yapmasını yasaklayarak seyahat belgelerine el konulması, zanlının 5 bin TL nakdi teminat yaptırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 75'er bin TL meblağlı kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest bırakılmasına emir verdi.

Mahkemenin uygun gördüğü teminat koşullarını yerine getiremeyen zanlı 1 ayı geçmemek koşulu ile yargılanıncaya dek hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.