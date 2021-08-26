Dayanışma takdir edildi

Ömer KADİROĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’nin Antalya ilinde çıkan yangınların söndürülmesine destek için giden Orman Dairesi ekibi ve Karşıyaka’da çıkan yangına müdahale eden vatandaşları kabul ederek, teşekkür belgesi takdim etti. Tarım Bakanlığı’nda yapılan kabulde Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve bakanlık müsteşarı Emirali Deveci de hazır bulundu. Kabulde Çavuşoğlu, Karşıyaka’daki yangına müdahale eden Merve Karakoyun, Elif Yılmaz, Gülizar Kurdoğlu ve Türkiye’ye giden ekip adına Güzelyurt Bölge Şefliğinde görevli birinci derece kıdemli mühendis yardımcısı Kamil Özkalkanlı birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından teşekkür belgeleri Bakan Çavuşoğlu tarafından takdim edildi.

Çavuşoğlu: Takdiri hak ettiler

Bakan Çavuşoğlu, her olumsuzluğun olumlu bir tarafı olduğunu belirterek, bu düşünceyi hayata geçiren olayların kahramanları ile birlikte olduklarını söyledi.

Karşıyaka’daki yangına müdahale eden 3 kadının, takdiri hak ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, yangın çıktığı gün içlerinden gelerek, ülkenin değerlerine sahip çıkmak için ellerinde kovalarıyla yangını söndürmeye çalıştıklarını anlattı.

“Bana göre yılın fotoğrafını oluşturan 3 kadınla birlikteyiz” diyen Çavuşoğlu, kadınlara teşekkür etti.

İlk kez desteğe gittik

Türkiye’ye giden ekibin gönüllü şekilde oraya gittiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkı olarak belki de yüzyıllardır ilk kez Anavatan Türkiye topraklarına desteğe gittik. Her zaman onlar bize desteğe gelirdi, bu kez biz onlara destek olmak için hazırlık yaptık” dedi. Ekibin büyük bir fedakarlık yaparak, ailelerini, çocuklarını bırakarak, Covid-19 riskini de göze alıp Türkiye’ye gittiklerinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, çok güzel işlere imza atıldığını vurguladı.

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye’ye giden yangın ekibinin ulaşımını sağlayan Filo Denizcilik Limited Şirketi’ne ve orada ekibin konaklamasına yardımcı olan Limak Oteller Grubu’na teşekkür etti.

İyi ki varsınız

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’deki yangından zarar gören üreticilere destek olmak için, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin devreye girerek, balya hibesinde bulunduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, koordinasyonu sağlayan Orman Dairesi Müdürü, müsteşar ve diğer yetkililere de teşekkürlerini sundu.

Çavuşoğlu, “İyi ki varsınız, iyi ki bu duyguları bize yaşattınız, ülkeyi sevmek böyle bir şey, hiç düşünmeden öne atılmak, siz öne atıldınız…” ifadelerini kullandı.

Orman yangınları konusunda ilk defa bu şekilde teşekkür belgesi sunulacağını da dile getiren Çavuşoğlu, “Siz bunu hak ettiniz” dedi.

Özkalkanlı: Bizim için büyük bir onur ve gurur

Türkiye’ye giden ekip adına söz alan Güzelyurt Bölge Şefliğinde görevli birinci derece kıdemli mühendis yardımcısı Kamil Özkalkanlı da, Türkiye ve KKTC’nin arasında kopmaz bir gönül bağı olduğunu vurgulayarak, zor zamanlarda Türkiye’deki halka yardımcı olabilmenin kendileri için büyük bir onur ve gurur olduğunu belirtti. Kendilerine bu imkânı verenlere teşekkür eden Özkalkanlı, orada olmaktan huzur duyduklarını, meslektaşlarıyla ve yöre halkıyla omuz omuza mücadele verdiklerini kaydetti. “Tek amacımız bir ağaç kurtarmaktı ama fazlasını yaptık” diyen Özkalkanlı, yöre halkının yangın alanına yaptığı yardımları anlatarak, bir göz doktorunun gün boyu yanlarına geldiğini, 80 yaşında bir ninenin ise yangın alanına su şişesi taşıdığını söyledi.

Kurdoğlu: Kovalarla yangına müdahale etmeye çalıştık

Karşıyaka’daki yangına müdahale eden Gülizar Kurdoğlu, yaptığı konuşmada, yangının başladığı yerde oturduğunu belirterek, yangını eşinin fark ettiğini hemen polise ve itfaiyeye haber verdiklerini söyledi. Bölgede evler olduğunu, her tarafta ağaç ve yeşillik bulunduğunu aktaran Kurdoğlu, kovalarla yangına müdahale etmeye çalıştıklarını anlattı.

Kurdoğlu, itfaiye ekipleri, köylüler ve su tankerleriyle yangının evlere ulaşmasını engellediklerini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021, 11:15