Teslimata Başçeri katıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Zeytin Ağacı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne (ZAYDER) dikiş atölyesi makineleri sağladı.

Makinelerin teslim töreni dün gerçekleşti. Etkinliğe Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve TİKA Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş da katıldı.

Büyükelçi Başçeri burada yaptığı konuşmada, ZAYDER’in ülke adına önemli işler yapan bir kuruluş olduğunu ifade etti.

“Bu mekanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyen Başçeri, ZAYDER’e, mekanı kiralayan Vakıflar İdaresi’ne, kadınların üretime katkıda bulunmasına yardımcı olan TİKA Lefkoşa Koordinasyon Ofisi’ne teşekkür etti.

“Burada, eğitim yılı yakında başlayacak mı başlamayacak mı bunun tartışmalarının yapıldığı bir dönemde KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nda kullanılmak üzere maske hazırlığı yapılıyor” diyen Başçeri, bu hazırlığı yapanlara da teşekkür etti.

Başçeri bundan sonraki dönemde kamu yararına faaliyet gösteren ve TİKA ofisine başvuran sivil toplum kuruluşlarına destek vermek için ellerindeki tüm kaynakları kullanacaklarını kaydetti.

