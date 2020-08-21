Yıl sonuna Meclis’te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Emete İmge başkanlığındaki Evrensel Hasta Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Yapılan açıklamaya göre, Bakan Faiz Sucuoğlu konuşmasında, Sağlık Bakanlığı döneminde Genel Sağlık Sigortası ile ilgili son derece ciddi çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak konunun şimdi de Çalışma Bakanlığının uhdesinde olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

“Hedefimiz yıl sonuna kadar yasayı Meclis’e getirmekti” diyen Sucuoğlu ancak

mart ayından bu yana tüm enerjinin pandemi süreci ve ekonomik açılımlara verildiğini belirterek, tekrardan çalışmaların hız kazanacağını vurguladı.

Sucuoğlu “ Türkiye ile yapılan protokol ile tüm yol haritası çizilmiştir. Geri adım atmak söz konusu değildir. Genel Sağlık Sigortası ile ilgili kararlılığımız ve motivasyonumuz ortadadır. Çok ciddi emek sarf ettiğimiz Genel Sağlık Sigortası ile ilgili çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlamayı arzu ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kiralık araç işletmecilerinden teşekkür

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği Başkanı Yakup Serdaroğlu ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.

Sucuoğlu’nun Çalışma Bakanlığındaki makamında gerçekleşen görüşmede, Serdaroğlu, CoVid-19 salgını dolayısıyla, eğitim ve turizm sektörlerine bağımlı durumdaki işlerinin durma noktasına geldiğini belirterek, Devletin maaş desteği listesine kiralık araç işletmecilerinin de katılmasını istedi.

Serdaroğlu, işverenlere %75 oranında yapılan yatırım desteği için teşekkür etti.