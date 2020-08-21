Suna ERDEN

Sevil İleri ve Durmuş Kaya tarafından Sadık Akan’ı öldürmesi için ‘kiralık katil’ olarak tutulduğu iddia edilen Murat Gören (27) dün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra dün mahkemeye çıkarılan Murat Gören hakkındaki iddiaları aktaran polisin, daha önce sözü edilen 400 Euro’dan bahsetmemesi dikkat çekti. Duruşmada Murat Gören’in Sadık Akan’ı ortadan kaldırmak için 2 bin 500 TL aldığı ancak öldüreceği kişinin arkadaşı olduğunu öğrenip vazgeçtiği belirtildi.

Gören’i tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkaran polis, Sevil İleri, Durmuş Kaya ve Murat Gören’in ‘öldürmek için gizli ittifak kurma’ suçlarını işlediklerini söyledi. Polis, zanlıların 2020 yılı Temmuz ve Ağustos ayları arasında Sevil İleri’den ayrılmadığı gerekçesiyle Sadık Akan’ı önce dövdürmek sonra da öldürmek için gizli ittifak kurduklarını mahkemeye aktardı.

Polis, olayın akabinde zanlı Durmuş Kaya’nın polise gelip, itiraf içerikli ifade verdiğini belirtti.

Zanlı Murat Gören’in Sadık Akan’ı ortadan kaldırmak için 2 bin 500 TL aldığını ancak öldüreceği kişinin arkadaşı olduğunu öğrenip vazgeçtiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2020, 10:35