Kuzey'de 3, güneyde 10 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 3, Güney Kıbrıs’ta ise 10 yeni vaka tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 237, güneyde ise bin 395’e ulaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 723 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, diğer vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

20 Ağustos Covid-19 genel durumu şöyle:

Dün yapılan test sayısı: 1723

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 3

İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı: 7

Yapılan toplam test sayısı: 102.964

Toplam vaka sayısı- 237

İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı: 167

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 66

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 0

Güneyde 10 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde yapılan 3 bin 202 test sonucunda 10 yeni Coronavirüs vakası saptandı. Rum haber kaynakları, vakalardan beşinin pozitif vakaların temaslılarının takibiyle tespit edildiğini, ikisinin yurtdışından gelen kişilere yapılan testler çerçevesinde saptandığını, üçünün de semptom gösterdikleri için kendi isteğiyle test yaptıranlar arasında olduğunu duyurdu.

Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar tespit edilen Coronavirüs vaka sayısı bin 395’e ulaştı.

6 yaş ve üstü herkes maske takacak

Bu arada, Rum Sağlık Bakanlığı dün yeni bir genelge daha yayımlayarak, toplum genelinde 6 yaş ve üstü herkese iç mekanlarda maske takma zorunluluğu getirdi. Maskesi olmayan kişilere 300 Euro ceza kesileceğinin belirtildiği genelgede, PCR test ücretinin tavan fiyatı da 75 Euro olarak belirlendi.