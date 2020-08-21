Yaşananlardan ders çıkarılmalı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Saffet Aşıksoy başkanlığındaki Sosyal Adalet ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu üyelerini kabul etti.

Akıncı, grubun sivil hareket olarak önemli bir işlev gördüğünü, açıklamaları ile halkı ve yöneticileri uyardığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ekonominin çarklarının sağlık tehlikeye atılarak çevrilemeyeceğini ifade ederek, “Sağlıktan fedakârlık yapılmaz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre yeniden kapanmayı kimsenin arzu etmediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “İnsanlarımız çalışmak ve evine ekmek götürmek ihtiyacındadır. Ancak, ekonominin çarkları, sağlık tehlikeye atılarak döndürülemez. Bu iki olguyu çok rasyonel bir şekilde bir arada tutma becerisini gösterebilmemiz lazım. Birinden öteki için fedakârlık yapılacaksa, bu fedakarlık sağlıktan yapılamaz” dedi.

İlk defa karşılaşılan pandemi sürecinde en başta elde hazır bir reçetenin ve mücadele tecrübesinin olmadığı, bu nedenle bazı şeylerin yaşanılarak öğrenildiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı edinilen tecrübeyle yaşananlardan artık ders çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Yerel vakaların da görülmeye başlandığını, hava ve deniz yoluyla virüsün gelmeye devam ettiğini, karantina konusunun yeniden gündeme alınması gerektiğini daha önce de açıkladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, karantina uygulamasının ciddi ciddi değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Kararı siyasetin değil sağlıkçıların vermesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yaşanılmakta olan sürecin içinden çıkılmaz noktalara gelme potansiyeli var, bunu görüyoruz” dedi.

Uygulama doğru değil

Güney Kıbrıs’a da geçişler olduğunu, orada da vakaların artığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, rastgele testlerin genişletilerek Güney’e geçenlere uygulanması gerektiğini kaydetti.

Yurtdışından gelenlerin, en azından test sonuçları çıkıncaya kadar bulaş riskini ortadan kaldırmak için bekletilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, deniz yolu ve hava yolu ile gelenlere farklı muamele yapılmasının son derece yanlış olduğunu, bu yanlış uygulamanın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Güvenli ülke turizmi

Sosyal Adalet ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu Başkanı Saffet Aşıksoy, Kovid- 19 salgınında son günlerde yaşanmaya başlanan olumsuzluklar karşısında ülkeye girişlerde 14 gün karantina uygulanmasının yeniden başlatılması gerektiğini ifade ederek, “güvenli ülke turizmi” konsepti başlatılması önerisinde bulundu.

Görüşmede, Sosyal Adalet ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu üyelerinden, Egemen Değirmencioğlu, Seder Dedeler ve Ayşen Küçük de yer aldı

