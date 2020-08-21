Halk artık yeter diyecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, kendilerinin Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve egemenliğine sahip çıkmakta olduklarını ve bu bağlamda halkın iradesinin sandığa doğru olarak yansımasını istediklerini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, “Kıbrıs Türkü’nün devletini küçümsemek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni alt yönetim olarak görmekle” eleştirdi.

Tatar, “Rum tarafının egemen eşitliğimizi yok sayan tutumuna ses çıkarmayan, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunda elde ettiğimiz veto hakkımızın ortadan kalkmasına neden olan Sayın Akıncı’nın KKTC’nin yaşaması ve yücelmesini gaye edinen UBP’nin devletimizin alt yönetim haline indirgemesini istediğini ileri sürmesi kabul edilemez bir seçim oyunu, çarpıtmadır ” dedi.

Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk halkının 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yanlışta ısrar edenlere “ artık yeter” diyeceğinden emin olduğunu” kaydetti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğu ilk günden itibaren baskılara, izolasyonlara ve sözde çözüm isteyenlerin yok saymasına karşın dimdik ayaktaysa bunun ilk nedeni Kıbrıs Türkü’nün kendi vatanında egemen ve özgür yaşama isteği ikincisi ise Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılıksız desteğidir” diyen Tatar, halen KKTC Cumhurbaşkanı olan bir kişinin bu gerçekleri bilmemesinin mümkün olmayacağını ifade etti.

Tatar, Tatlısu’da harnup topladı

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, Tatlısu’yu ziyaret etti. Belediye Başkanı Hayri Orçan ile görüşen Tatar, harnup hasadı yapan üreticilerle bir araya geldi, harnup topladı.

Tatlısu Belediyesi’nde Belediye Başkanı Hayri Orçan ile görüşen Başbakan Tatar, pandemi nedeniyle bu yıl Tatlısu’da festival yapılamayacağını belirterek, bu nedenle de ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

KKTC de 300 bine yakın harnup ağacı olduğunu, bunun büyük kısmının İskele bölgesinde yer aldığını belirten Başbakan Tatar, bu yıl 3 bin ton rekolte beklendiğini bunun 2 bin tonunun Türkiye’ye ihraç edileceğini söyledi.

Orçan: Bu yıl yüksek kalite ve rekolte var

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da, belediye olarak 15 yıldır sürdürdükleri kampanya ile bölgedeki harnup ağaçlarını koruduklarını ifade etti.

Yağışların iyi geçmesinden dolayı bu yıl harnupta kaliteli ve yüksek rekolteli ürün alınacağını dile getiren Orçan, sağlık açısından önemli bir ürün olan harnuba teşvik verilmesini istedi.

