Lağım sularıyla ilgilenen yok

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Yenişehir bölgesinde bulunan Mehmetçik Sokak sakinleri çevreye saçılan lağım sularından dert yanıyor.

Çevredeki bir apartmana ait olan ve 10 ay önce patlayan borulardan taşan lağım suları kötü kokunun yanı sıra sağlık açısından da risk oluşturuyor. Salgın nedeniyle hijyenin son derece önemli olduğu bu günlerde lağım suları evlerinin önüne kadar akan mahalle sakinleri, bir çözüm bekliyor.

Diyalog’a konuşan Mehmetçik Sokak sakinleri, boruların 10 ay önce patladığını, defalarca yetkililere bildirmelerine rağmen kimsenin ilgilenmediğini öne sürdü.

Mahalle sakinleri, özellikle yaz aylarında balkonda oturamadıklarını, kapı ve pencere açamayacak duruma geldiklerini ifade etti. Hatta koku nedeniyle yemek bile yiyemeyecek duruma geldiklerinden yakınan mahalle sakinleri, konunun artık bir çevre ve sağlık sorunu olduğunu vurgulayarak, yetkilileri göreve çağırdı.