Beklenti büyük

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Cuma günü büyük müjde vereceğine’ dair açıklaması büyük heyecan uyandırdı.

Türkiye’nin yanı sıra KKTC halkı da yapılacak açıklamaya odaklandı. Erdoğan’ın bugün saat 15.00’te müjdeyi vereceği belirtilirken, birçok tahmin de ortaya atıldı.

Kimileri Türkiye’nin Karadeniz ya da Akdeniz’de gaz veya petrol bulduğunu dile getirirken, kimileri altın madeni keşfedildiği görüşünü ortaya koydu. Kimileri ise Kapalı Maraş’la ilgili bir gelişmenin söz konusu olduğunu belirtti.

Peş peşe tahminler yapılırken, Erdoğan’ın bugün saat 15.00’te müjdeyi açıklayacağı kaydedildi.

Reuters: Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulundu

Öte yandan Erdoğan'ın bugün duyuracağını belirttiği 'müjde'nin ardından Reuters, Türkiye'nin Karadeniz'de 'önemli' bir doğalgaz rezervi bulduğunu açıkladı. Reuters'ın iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda doğalgaz bulgusuna ulaşıldı. "Beklenen rezerv 800 milyar metreküp, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" diyen yetkili, üretime başlamanın 7 ila 10 yıl arasında olabileceğini, yatırım maliyetinin de 2-3 milyar dolar arasında olacağını belirtti.