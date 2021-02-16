Teşvik paraları hesapta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı turizm sektörü ile ilgili iş yerleri ile Ercan Devlet Havaalanı’nda faaliyet gösteren iş yerlerinin Aralık ayı 1500 TL’lik destek ödemelerinin işverenlerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu amaçla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi bünyesindeki İstihdam Destek Merkezi tarafından, teşvik kapsamındaki 191 işverene, 10 bin 659 çalışanı için toplam 15 milyon 988 bin 500 TL tutarında ödeme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Turizm sektörü ile ilgili iş yerleri (Oteller, Casinolar, Seyahat Acenteleri) ile Ercan Devlet Havaalanı’nda faaliyet gösteren iş yerlerinin (İnşaat faaliyetleri hariç) iş verenlerine istihdamın devamlılığının sağlanmasına imkan vermek için, çalışanların ücretlerini ödeyebilmelerine destek sağlamak amacıyla, Temmuz 2020-Aralık 2020 tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) ödenen 1500 TL İstihdam Destek Ödemesinin son bölümü olan Aralık 2020 ödemesi, dün saat 11.00 itibariyle ilgili iş verenlerin hesabına yatırılmıştır” denildi.

Açıklamada, konuyla ilgili bilgilendirmenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde detaylı bir şekilde yapılacağı da kaydedildi.