Haydi KKTC sen de başaracaksın

İsrail’e günübirlik ziyaret gerçekleştiren ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüşen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, önemli anlaşmalar yaparak adaya mutlu bir şekilde döndü. Buna göre; İsrail vatandaşları 1 Nisan’dan itibaren PCR yaptırmadan ve karantinaya alınmadan, sadece aşı kartıyla Güney Kıbrıs’a girebilecek.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın İsrailliler için popüler bir turizm destinasyonu olduğunu ve geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen adaya 300 binden fazla turist gönderdiklerini söyledi. Askenazi, iki ülke arasında uçuşların yeniden başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu ekonomik uzmanlar, KKTC’nin de bir an önce aşılama çalışmalarını tamamlaması ve adaya aşı kartıyla gelecek turistlere karantina şartlarını kaldırması gerektiğini belirtti.



Gündemi değiştirdiler

Fileleftheros gazetesi “Gündemi Değiştirdiler… Uzun Zaman Sonra İlk Defa Anastasiadis-Netanyahu Görüşmesinde Enerji Konusu İlk Sırada Yer Almadı” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, İsrail’de önemli temaslarda bulunduğu bildirildi.

Anastasiadis yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın 1 Nisan 2021 itibarıyla aşılarını yaptırmış olan İsrailli vatandaşlara kapılarını açmaya hazır olduğunu ve bu kişilerin, PCR testi yaptırmaksızın ve karantinaya girmeksizin Güney Kıbrıs’a gidebileceklerini söylediğini kaydetti.

Habere göre Anastasiadis, iki ülke arasındaki gerek ikili, gerekse çok taraflı düzeydeki “mükemmel işbirliğine” vurgu yaparken, enerji alanında da özellikle EastMed ile Eurasia Interconnector projelerindeki işbirliğinin nasıl genişletilebileceğine dair görüş alışverişi yapmak niyetinde olduğunu ifade etti.

Mükemmel arkadaş

Gazete, Netanyahu’nun Anastasiadis’i kabulünde yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in İsrail’in ve kendisinin “mükemmel bir arkadaşı” olduğunu belirterek, Başkanlık görevine seçilmesinden bu yana birlikte, iki ülke arasındaki işbirliği için çalıştıklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Netanyahu, enerji, su yönetimi, turizm, kamu güvenliği ve pandemiyle mücadele konusundaki işbirliği için çalıştıklarını ifade etti.

Netanyahu, Güney Kıbrıs’ın İsrail’in aşı pasaportlarını tanıma niyetinden dolayı teşekkürlerini sunarak, aynı şeyi İsrail’in de Güney Kıbrıs için yapacağını kaydetti.

Açıklamasında enerji konusuna da değinen Netanyahu, EastMed boru hattı için yapılan ortak çalışmaların devam edeceğini ve bu projenin yeni perspektifler yaratacağını belirtti.

Netanyahu ayrıca, Abraham Anlaşmaları’nın bölge için yeni işbirliği ufukları yarattığından ve buna Güney Kıbrıs’ın da dahil edilebileceğinden bahsetti.



Savunmada önemli gelişme

Gazete, ilerleyen dönemde savunma alanında da bazı önemli gelişmeler beklendiğini belirtirken, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın Rum mevkidaşı Petridis ile görüştüğünü ve görüşmenin akabinde sosyal medya hesabından açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Gantz, Petridis ile görüşmesinde iki ülke arasındaki askeri ilişkileri ele aldıklarını ve askeri işbirliğinin, bölgenin tümünün faydasına olduğunu vurguladıklarını kaydetti.

Gantz ayrıca, iki ülke arasında koşullar elverişli hale geldiği zaman ortak askeri tatbikatlarla deniz tatbikatları yapılması ve endüstriyel işbirliğinin genişletilmeye devam etmesi konusunda Petridis ile anlaştıklarını ifade etti.

Gazete, Petridis’in de Gantz ile yaptığı görüşmede, bakanlıklar ve silahlı kuvvetler arasındaki askeri işbirliği ile savunma işbirliğini ele aldıklarını açıkladığını yazdı.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 04:29