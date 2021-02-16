Değişmeyen zihniyet

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gayrıresmi 5+1 zirvesinin gerçekleşmesine yönelik girişimler gündemdeyken, Rum tarafının tahriklerinin de yoğunlaşarak devam ettiğini belirtti.

Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafı için vazgeçilemez kırmızı çizgilerden olan egemen eşitliğin kabul edilemeyeceğini bir kez daha açıkladığını kaydeden Tatar, “Egemen eşitlikten vazgeçilemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yazılı açıklamasında, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in “Türk tarafının egemen eşitlik talebi memleketin sonu olacaktır” ifadesini kullanıp, Rum zihniyetinin değişmediğini ve asla değişmeyeceğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti ve şunları kaydetti:

“Mavroyannis’in kullandığı “memleket” ifadesine göre; Kıbrıs’ın tek sahibi ve efendisi sadece Rumlardır ve Kıbrıs Türk halkı azınlıktır. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de bugüne kadar yaptığı pek çok açıklamada “Kıbrıs Türkleri azınlıktır, azınlıkların da egemenlik ve siyasi eşitlik hakları yoktur” diyerek köhnemiş, ırkçı ve hakimiyetçi Rum zihniyetini gözler önüne sermiştir.

Burada bir kez daha belirtmek gerekir ki; Türkiye’nin garantörlüğü, Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığı, egemenliğimiz ve siyasi eşitliğimiz bizim kırmızı çizgilerimizdir ve bunlardan asla vazgeçilemez. Çünkü bunlardan vazgeçmek demek, Rum boyunduruğu altına girmeyi kabul etmektir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşit iki devlete dayalı çözüm modeli uluslararası alanda da destek bulurken, Rum tarafının bilinçli ve sistematik bir şekilde kabul edilemez taleplerde ve tahriklerde bulunarak gerginliği tırmandırmakta olduğunu belirtti.