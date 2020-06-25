Tüketici kredileri yasası tamam

Halkın Partisi Milletvekili Mesut Genç, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı yorumda Tüketici kredileri yasa tsasrının meclis genel kurulunda geçtiğini duyurdu. Komitedeki HP’li Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ile birlikte bir de fotoğraflarını paylaşan Mesut Genç, şunları paylaştı:

“Halkın Partisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan komitesi üyeleri olarak Gülşah Sanver Manavoğlu ile birlikte 30 Aralık 2019 tarihinde Cumhuriyet Meclisi’ne sunmuş olduğumuz tüketici kredileri yasa tasarısı meclis genel kurulunda oy çokluğu ile onaylanmıştır. Bu çalışma ile birlikte bankalar ile tüketiciler arasındaki borç ilişkisi daha net ve şeffaf biçimde oluşturulacak ve kredi tahsisi öncesi gerekli ön bilgilendirme, yıllık maliyetler, kredi faizlerine ilişkin esaslar gibi daha birçok temel unsurlar yer alacaktır. Halkımızın bütününün yararı adına bankacılık sektörü ile tüketiciler arasındaki ilişkiyi düzenleyen reform niteliğindeki bu tasarıya imza atan başta komite üyesi vekillerimize akabinde çok ciddi katkıları olan KKTC Merkez Bankası başkanı ve ekibine, KKTC Bankalar Birliği’ne, KKTC Hukuk Dairesi’ne, Kooperatif Birliği yetkililerine, Para Kambiyo Dairesi’ne, Ticaret Odası'na ve Meclis çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. Vatana, millete hayırlı olsun. Topluma hizmet etmeye devam”