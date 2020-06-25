Karar değişti, Türkiye’den gelenlere çifte PCR

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu bugün öğlede sonra yaptığı toplantısında Bakanlar Kurulu coronavirüs tedbirleri kapsamında almış olduğu ET(K-1) 773 -2020 sayı ve 11.6.2020 tarihli Bakanlar Kurulukararını tadil ederek kararın 3ncü maddesi altında düzenlenen A kategorisindeyer alan Türkiye’nin bu kategoriden çıkarılarak B kategorisine dahil edilmesineve 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Türkiye’den gelecek yolcuların biriKKTC’ne gelmeden önce 72 saat içinde, diğeri de KKTC’ne giriş noktalarındaolacak şekilde çift PCR testi uygulamasına tabi tutulmasına ve bahse konukararın bu yönde tadil edilmesine ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Sağlık Bakanlığıile istişare halinde deniz ve hava limanlarından gelecek olan yolcularınınsayısının düzenlenmesi ve veya kontrollü olacak şekilde kısıtlanmasıkonusunda yetkilendirilmesine karar verildi.