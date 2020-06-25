Karar değişti, Türkiye’den gelenlere çifte PCR

Hükümet türkiye’den KKTC’ye geliş koşullarını değiştirdi

Karar değişti, Türkiye’den gelenlere çifte PCR
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Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu bugün öğlede sonra yaptığı toplantısında Bakanlar Kurulu coronavirüs tedbirleri kapsamında almış olduğu     ET(K-1) 773 -2020 sayı ve 11.6.2020   tarihli Bakanlar Kurulukararını tadil ederek kararın 3ncü maddesi altında düzenlenen A kategorisindeyer alan Türkiye’nin  bu kategoriden çıkarılarak B kategorisine dahil edilmesineve 1  Temmuz   2020 tarihinden  itibaren   Türkiye’den  gelecek yolcuların   biriKKTC’ne gelmeden önce 72 saat içinde, diğeri de KKTC’ne giriş noktalarındaolacak şekilde çift PCR   testi uygulamasına tabi   tutulmasına   ve bahse konukararın bu yönde tadil edilmesine ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Sağlık Bakanlığıile   istişare   halinde   deniz   ve   hava   limanlarından   gelecek   olan   yolcularınınsayısının   düzenlenmesi     ve   veya   kontrollü   olacak   şekilde   kısıtlanmasıkonusunda yetkilendirilmesine karar verildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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