Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 1104 test sonucunda bir yeni Covid-19 vakası daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 992’ye yükseldi.
Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, tespit edilen pozifit vaka, A kategorideki Bulgaristan’dan gelen bir yolcu da tespit edildi.
Bulgaristan’dan Güney’e corona
Güney’de son 24 saatte yapılan bin 104 test sonucunda bir pozitif vakaya rastlandı
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 1104 test sonucunda bir yeni Covid-19 vakası daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 992’ye yükseldi.
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