Bulgaristan’dan Güney’e corona

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 1104 test sonucunda bir yeni Covid-19 vakası daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 992’ye yükseldi.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, tespit edilen pozifit vaka, A kategorideki Bulgaristan’dan gelen bir yolcu da tespit edildi.