Bulgaristan’dan Güney’e corona

Güney’de son 24 saatte yapılan bin 104 test sonucunda bir pozitif vakaya rastlandı

Bulgaristan’dan Güney’e corona
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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 1104 test sonucunda bir yeni Covid-19 vakası daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 992’ye yükseldi.
Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, tespit edilen pozifit vaka, A kategorideki Bulgaristan’dan gelen bir yolcu da tespit edildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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