Akıncı 1 Temmuz kararından memnun değil

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, katıldığı televizyon programında gündemle ilgili soruları yanıtladı

Akıncı, Türkiye’deki vaka sayılarının artmasından dolayı 1 Temmuz’da ülkeye girişlerin başlamasına yönelik kararın sağlık uzmanlarına kulak verilerek yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümetten beklentisinin bilimsel temelde kararlar alması olduğunu dile getirerek, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın 1 Temmuz ile ilgili alınan açılım kararından dolayı içinin rahat olmadığını söylemesinin yeterli olmadığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümetin vakaların artması nedeniyle 1 Temmuz kararını bir kez daha değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan ülkeye girişlerin başlatılmasına ilişkin tarihin, siyasi gerekçelerden dolayı aynı güne denk getirilmeye çalışıldığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, süreç içinde Güney’deki vakalar artmayınca, Güney Kıbrıs ile açılımın 1 Temmuz’dan 22 Haziran’a çekildiğini anımsattı.



Yoğun ve yorucu bir süreç…

Cumhurbaşkanı Akıncı, 5 yıllık ilk cumhurbaşkanlığı görev süresini Kıbrıs sorununun çözüm çabaları açısından “Zor bir 5 yıl oldu. Yoğun çabalarla geçen zamanımızın daha fazlasını Kıbrıs sorununun aldığı bir süreç. Zaman zaman Kıbrıs Rum liderle haftada 3 kez bir araya geldiğimiz, 60 yılın ardından ilk kez garantörlerin de dahil olduğu 5’li görüşmenin gerçekleştiği zor, yoğun, yorucu ekip çalışması ile yürütülen bir süreçti” şeklinde değerlendirdi.



“İki toplum birbirine muhtaç”

Cumhurbaşkanı Akıncı pandemi sürecinin Kıbrıs’ta iki toplumun birbirine muhtaç olduğunu somut olarak bir kez daha gösterdiğine işaret ederek iki toplumun bu adada barış ve huzur içinde yaşamanın yolunu bulması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçmiş 5 yılda hükümetler tarafından yapılan bazı atamalarda Cumhurbaşkanlığının bir sigorta görevi üstlendiğini söyledi. Genellikle hükümetlere atamalarında yardımcı olduğunu, ancak sorunlu gördüğü bazı atamaları onaylamadığını belirterek, “Cumhurbaşkanlığı, parti başkanlığına uygun bir makam değildir” dedi.



“Başbakan da herkes gibi haddini bilecek”

Güney’den getirilen ilaçlar konusundaki soruya karşılık Cumhurbaşkanı Akıncı, bu ilaçları İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin istediğini ve bu komitede Sağlık Bakanlığı’nın elemanlarının da yer aldığını ve teslim alanın ise Sağlık Bakanlığı Müdürü olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı şunları ekledi:

“Başbakan haddini bilecek. Bu halkın sağlığı için tıbbi malzeme getirilmesine soruşturma başlatacak, polise telefon açacak ve bu makamı itibarsızlaştırmaya çalışacak. Yaptığım açıklama, o tavra verilebilecek en hafif cevaptı.”



Açık pazarda halkla buluştu

Öte yandan Cumhurbaşkanı Akıncı, Mağusa açık pazarında esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, esnafla ve pazardaki yurttaşlarla sohbet eden Akıncı, "Üreticilerimizin emek ve alın teriyle ürettiklerini tüketicilerle buluşturduğu Mağusa açık pazar yeri eski günlerdeki gibi olmasa da, yine de canlı bir görünümdeydi" dedi.

Devlet Hastanesini de ziyaret etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde PCR testlerinin yapıldığı Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’nı ziyaret etti, Başhekim Mustafa Kalfaoğlu ve uzmanlardan bilgi aldı.

Ziyarette, Gazimağusa Devlet Hastanesi- DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’nın Sorumlusu Dr. Özge Eker, PCR testleri ve laboratuvar imkanları hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.