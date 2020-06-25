Meclis Genel Kurul’da güncel konuşmalarda pandemi hastanesi tartışıldı. TDP Milletvekili Zeki Çeler, 1 Temmuz’da açılma meselesi konusuna değindi, hazırlıkların tamamlanmamasını ve pandemi hastanesinin yapılmamasını eleştirdi.

Amcaoğlu: Salgın için ayrılan 30 milyonluk ödenek kullanıldı

Çeler’in ardından söz alan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nin yarım kalmış hastanesi konusunda ay başında ihaleye çıkılarak, yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Amcaoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nin borçlarını ödeme planı hakkında bilgiler verdi.

Salgın konusunda, koronavirüsle mücadele için, Bakanlığını ilk etapta 30 milyonluk bir ödenek ayırdıklarını ve bu paranın ilk etapta tamamının kullanıldığını söyleyen Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın günlük olarak ilettiği talepleri yerine getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

