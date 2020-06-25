Kutlu Evren hızlı başladı

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile telefonda görüşerek iş birliği teatisinde bulundu.

Bakan Evren, mevkidaşı Ersoy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kovid-19 pandemisi dolayısıyla, dünyada olduğu gibi KKTC’de de en fazla turizm sektörünün etkilendiğini dile getirerek, KKTC ekonomisinin lokomotif sektör özelliği taşıyan turizmin yeniden ayağa kaldırılması adına, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin destek ve iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Evren, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, her zaman ve her alanda, KKTC halkının yanında olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdiği telefon görüşmesinde, mevkidaşı Bakan Ersoy ile en kısa süre içerisinde bir araya gelmek arzusunda olduğunu ifade etti.

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren ile yaptığı telefon görüşmesinde, Bakan Evren’e Bakanlık görevinde başarılar dileyerek, Kovid-19 nedeniyle KKTC turizminin karşılaştığı olumsuz durumu yakından takip ettiklerini, bunun en kısa süre içerisinde giderilebilmesi için TC Devleti olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ayrıca, Evren’i, Tükiye Cumhuriyeti’nde ağırlamaktan mutluluk ve heyecan duyacağını da belirtti.