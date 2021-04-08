TÜK’ün borcu silinecek

Ankara’da resmi temaslarda bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüştü.

Toplantıda, Bakanlık’ta yürütülen faaliyetler, iki bakanlık arasındaki iş birlikleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İki bakanlık arasında yürütülen çalışmalarda, karşılıklı desteklerle var olan işbirliğinin geliştirilerek, ileriye taşınması konusunda anlayış birliğine varıldı.

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve TÜK’ün güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

TÜK’ün güçlendirilmesi ve kendine yüklenen misyonu gereği faaliyetlerini daha sağlıklı yürütülebilmesi adına 2008 yılında yapılan bir alımdan kaynaklanan 12 milyon dolarlık borcun TMO tarafından üstlenilmesi ve ilgili borcun TÜK’ün hesaplarından silinmesi karara bağlandı.



Yine TÜK’le ilgili Haziran 2022 tarihine kadar, başta arpa olmak üzere Toprak Mahsulleri Ofisi’nin çalıştığı ürün gruplarında alımın yapılabilmesi ve bu alımların Türkiye Cumhuriyeti iç piyasasında yapıldığı koşullarda yapılması için mutabakata varıldı.

Yangın helikopteri konuşlandırılacak

Orman Dairesi ile var olan işbirliğinin geliştirilmesi çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nde yangınlarla mücadelede kullanılan İnsansız Hava Araçlarının (İHA), KKTC sınırları içerisinde kullanılması kararlaştırıldı.

Yangın helikopterinin 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, KKTC’de konuşlandırılması da karara bağlandı.

Gıda güvenliğinde işbirliği

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda güvenliği açısından bilgi birikiminin, altyapısının ve laboratuvarlarının ülkemiz için kullanılması ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı ilgili dairelerinin bu konularda kendilerini geliştirebilmeleri için işbirliğine gidilmesi yönünde karar üretildi.

Ayrıca, su yönetimi ve su master planı ile ilgili komitelerin kurulması konularında da karar üretildi.