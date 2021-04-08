‘Büyük fark var’

Suna ERDEN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 220 bin ton yakıtın taşınması için açılan ihale sürecinin tamamlandığını belirtti.

Arıklı, daha önce 38 dolara yapılan ancak kendisi tarafından iptal edilen ihaleye dün iki yeni firmanın teklif verdiğini açıkladı.

İhaleye sunulan tekliflerden birisinin 32.40, diğerinin ise 14 dolar olduğunu kaydeden Arıklı, böylelikle kurumun oldukça kar edeceğini belirtti.

Bakan Arıklı, ihaleyle ilgili eleştirilere de sert tepki gösterdi. Bakan Arıklı, “38 dolarlık ihaleyi iptal etmişim, 220 bin ton yakıtın taşınması için ihale açmışım. İhaleye 2 teklif sunuldu; birisi 32.40 diğeri de 14 dolar… Merkezi İhale Komisyonu 14 doları kabul etse 40 milyon, 32.40 doları kabul etse 10 milyon lira kurumun karı olacak. Hala daha utanmadan usulsüzlükten bahsediyorlar” dedi.

Demek ki 14 dolara da oluyormuş

Bakan Arıklı, dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, akaryakıt ihalesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Arıklı, şunları söyledi, “38 dolara yapılmış bir ihaleyi iptal ediyorum, 34 dolara 24 bin tonu alıyorum. 105 bin dolar kuruma kar ettiriyorum. Beni eleştirenler diyor ki; 28 dolar keşif bedeli vardı, sen 34 dolara Türkiye’nin devlet kurumundan satın alıp, taşıttın ve buradan zarar ettin.



Hâlbuki hiç karışmasam bunların döneminde açılan ihaleyi kabul etsem 220 bin ton 38 dolara taşınacaktı ve kurum 40 milyon zarar edecekti.Bu arkadaşların döneminde yapılan vurgun ortaya çıktığı için kendilerini aklamak adına kelime oyunu yapıyorlar. ‘28 dolar keşif bedeliyle sen nasıl ihalesiz taşıma yaptırdın’ diyorlar. Yahu siz 38 dolara vermediniz mi?38 dolarlık ihaleyi iptal etmişim, 220 bin ton için ihale açmışım. İhaleye 2 teklif sunuldu; birisi 32.40 diğeri de 14 dolar… Merkezi İhale Komisyonu, 14 doları kabul etse kurumun 40 milyon, 32.40 doları kabul etse 10 milyon lira karı olacak. Hala daha utanmadan usulsüzlükten bahsediyorlar. Allahtan korkun, susun oturun yerinize.”Bakan Arıklı, kurumu kurtarmaya çalışıyorum diyerek,” Demek ki 14 dolara dahi teklif verilebiliyormuş. Belki birilerinin alacağı komisyona engel oldum” şeklinde konuştu.Arıklı, teklif verenlerin yeni şirketler olduğunu açıkladı. Bakan Arıklı, akaryakıt kalitesinin de aynı olduğunu belirtti.

Caydırıcı şartlar koydular

Bakan Arıklı, vurgun ve yolsuzluklarının üzerine gitmeye devam edeceklerini açıkladı. Arıklı, “38 dolarlık ihale iptal olmasaydı, bu kadar saldırıya uğramazdım” dedi.

Arıklı, daha önce ihale şartnamelerinin katılanları caydıracak şekilde hazırlandığını söyledi.

Bakan Arıklı, “24 bin ton için 2 buçuk milyar lira teminat mektubu koymuşlardı. 220 bin ton için bir milyon dolar teminat mektubu istediler. Firmaları vazgeçirmek, adrese teslim ihaleler için bunu yaptılar” dedi.