Geçim sıkıntısı artıyor

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, dövizin arttığı, Türk Lirası’nın eridiği bir dönemde hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasının insanlarda geçim sıkıntısına neden olduğunu kaydetti. Manavoğlu, ödeneğin dondurulmasıyla sağlanacak paranın nereye kullanılacağının da konuşulması gerektiğini söyledi.

Açıklamaya göre, herkesin planlı ödemesi olduğunu kaydeden Manavoğlu, hayat pahalılığı ödeneğini dondurmanın usul olarak yanlış olduğunu, Meclis açıkken böyle bir kararı yasa gücünde kararnameyle değil, yasayla yapmak gerektiğini aktardı.



Manavoğlu konuyla ilgili şunları kaydetti:Bu kararın siyaseten tartışılmasının nedenlerinden biri, özellikle ekonomik konularda karar alırken Meclis’te konuşularak yasa yapılmasının gerekmesidir. Hayat pahalılığı dondurulduğu takdirde bu paranın nereye kullanılacağı konuşulmalıdır. Hükümetin maddi sıkıntılar ve gelir sıkıntısı yaşadığı bu dönemde bir önlem alınması anlaşılır bir durumdur. Bu dondurulan miktar özel sektöre destek olarak yansıtılamıyor çünkü borçlar var. Bu borçlardan biri de ek mesaidir. Ancak ek mesailerin de düzenlenmesi ve denetlenmesi şarttır. Bunun için de hep konuştuğumuz kamu reformu ve düzenlemesi gerekiyor.Ülke bir kapanmayı daha kaldırmazElektronik bileklik konusunu da değerlendiren Gülşah Sanver Manavoğlu, bu yöntemin turizm için elverişli olmadığını dile getirdi, sistemin denizde ve havuzda çalışıp çalışmayacağı konusunda belirsizlik olduğunu ifade etti. Kapalı devre turizm uygulamasının birkaç büyük otelle uygulanacağını ve bileklikle yapılmayacağını, özel güvenlikle hayata geçireceklerini düşündüğünü söyleyen Manavoğlu, “Önümüzdeki bir hafta ve bir ay vakaların seyri açısından çok önemlidir. Bu ülke bir kapanmayı daha kaldıramaz” dedi.