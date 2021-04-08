Kuzeyde 88, güneyde 529 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 88, Güney Kıbrıs’ta 529 yeni vaka saptandı, 2 yeni can kaybı oldu.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısının 8 bin 251 olduğunu, 72'si yerel 88 pozitif vakaya rastlandığını, 28 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Açıklamada, 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları 72 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

28 kişinin Lefkoşa, 27 kişinin Gazimağusa, 16 kişinin Girne, 1 kişinin de Güzelyurt Bölgesi'nden olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-2, Dereboyu- 1, Sulariçi-9, Çağlayan-3, Gönyeli-2, Hamitköy-1, Taşkınköy-1, Kızılbaş-2, Köşklüçiftlik-3, K.Kaymaklı-4.



Girne: Girne Merkez-4, Zeytinlik-4, Dikmen-1, Çatalköy-1, Edremit -1, Kozanköy-1/ Boğazköy-1, Lapta-1, Aşağı Girne-1, Yukarı Girne-1.Gazimağusa: Gazimağusa Merkez -11, Tuzla-1,Gülseren-1, Sakarya-3, Maraş-3, Karakol-2, Pile-2, Kaliland-3, Görneç-1.Güzelyurt: Aydınköy-1.

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 47 bin 181 test yapıldı; 529 yeni vaka saptandı, 2 yeni can kaybı oldu.

Coronavirüs nedeniyle ölenlerin, 42 yaşında bir erkek ve 83 yaşında bir kadın oldukları kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 49 bin 366’ya, toplam can kaybı 266’ya yükseldi. Rum yetkililer 48 hastanın durumunun ağır olduğunu da belirtti.