Üretim şartlarına uyulmadı

Rum Temyiz Mahkemesi’nin, Güney Kıbrıs’ta uzun yıllardır hellim üreten iki şirketin faaliyetlerini durdurduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, şirketlerin “hellim olarak bilinen katlanmış peynir” veya “eski hellim olarak bilinen katlanmış peynir” adı altında hellim ürettiklerini; ancak hellimin Menşe Korumalı Ürün olarak tescilinin ardından bu ismin kullanılamayacak olması nedeniyle, şirketlere hellim üretimini yasakladığını yazdı.



Gazete, şirketlerden birine daha önceden, “Halloumi” ismini kullanarak katlanmış peynir satışı yapmasının yasak olduğuna dair sözlü ve yazılı uyarı yapıldığını; şirketin bu uyarılara aldırmayıp üretime devam etmesiyle de aleyhinde dava açıldığını kaydetti.Haberde, hellimin Menşe Korumalı Ürün olarak tescil edilmesinin ardından, mahkemenin şirketlere bu isim altında katlanmış peynir satmayı yasaklayabildiği ifade edildi.



