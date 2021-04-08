Gereken yapılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Küçük Anıtı’nı ziyaret ederek, anıt önünde basın açıklaması yaptı; Dr. Küçük’e hakaret edilmesiyle ilgili Polis Genel Müdürlüğü’ne gerekli yasal girişimlerin yapılması yönünde talimat verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı çalışanlarından oluşan kalabalık bir grubun da eşlik ettiği Tatar, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi Lideri Dr. Küçük’e sosyal medya üzerinden hakaret edilmesini bir kez daha şiddetle kınadı. Bu olayı manşete çekerek Türkiye ile KKTC arasına nifak sokmaya çalışanlar olduğunu kaydeden Tatar, bununla gereksiz bir gündem yaratıldığını ifade etti, eleştirilerde bulundu ve “Hadleri buna yetişmeyecektir” dedi.

Konuyla ilgili önceki gün gerekli açıklamayı yaptığını ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı makamına çağırarak gerekli yasal girişimlerde bulunması talimatı verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, gerekenin yapılacağını söyledi.

Dr. Küçük Müzesini ziyaret etti



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret ederek, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Tatar, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, özgürlük ve bağımsızlık lideri Dr. Fazıl Küçük’e yönelik saldırılar ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılması talimatını verdiğini belirterek, “Ulusal liderimize sahip çıkıyoruz. Dr. Fazıl Küçük kırmızı çizgimizdir” dedi.Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği mücadelenin ve ulusal direnişin Dr. Fazıl Küçük’ün gösterdiği liderlik ve cesaretle ve halkı örgütlemesiyle 1930’lu yıllardan itibaren başladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türk ulusunun kopmaz bir parçası olarak kendi lideri ve Türk Mukavemet Teşkilatı ile bu coğrafyada verilen mücadeleyle bir devlet sahibi olduğunu tüm dünya ile paylaştığını kaydetti.