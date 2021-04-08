Vatandaş: İlaç alacak para yok

Ömer KADİROĞLU

Covid-19 sürecinde işini kaybeden veya az iş az para kazanan vatandaşlar, ağır bir hastalık durumu olmadığı sürece doktora gitmekten korkuyor. Kontrol amaçlı hastaneye veya özel kliniğe gidildiği zaman doktorun yazdığı ilaçları alamamaktan yakınan vatandaşlar “karnımızı doyurmakta zorlanırken ilaca ayıracak para bulamıyoruz” diyor.

Surlariçi bölgesini dolaşan dar ve sabit gelirli vatandaşlarla konuşan Diyalog muhabiri, özellikle sağlık konusunda yaşanan sıkıntıları dinledi. Vatandaşlar, diş sağlığı ve diğer konularda rutin kontrol yapmadığını, sadece ciddi bir sorun karşısında doktora başvurduğunu söyledi.



Ne dediler…?

Mesut Kazık (Lefkoşa Surlariçi Haydarpaşa Mahallesi Muhtarı)

“Geçtiğimiz haftalarda diş sağlığımla ilgili sorun yaşadım. Corona’dan korktuğum için özel kliniğe gittim. Bunun dışında yaklaşık iki yıldır hiçbir hastaneden hizmet almadım. Halk, maddi sıkıntılar yaşadığı için sağlık için bir bütçe ayıramıyor. Devlet hastanesi doğru düzgün hizmet vermediği için mecburen özele gitmek zorundayız. Özel hastaneler için de ciddi paraya ihtiyacımız oluyor. Bu parayı da mevcut şartlarda kimse karşılayamaz.”

Niğmet Avcılar

“Kronik bir rahatsızlığım yok, sadece sağlık problemi yaşadığım zaman doktora gitmeyi tercih ediyorum. Rutin kontrole gitmiyorum. Son bir yıl içerisinde iki kez anjiyo oldum, devlette değil özel bir hastanede ameliyat oldum. Diş doktoruna gitmiyorum çünkü dişlerimle ilgili bir sorun yaşamıyorum. Coronavirüs salgınına karşı bol meyve ve sebze tüketiyorum. Eczaneden kalp ve tansiyon ilaçlarımın yanı sıra vitamin takviyesi de alıp kullanıyorum ancak ilaçların fiyatı son zamanlarda çok fazla yükseldi. Ben çalışmıyorum, eşimi de iki yıl önce kaybettim. Oğlum çalışıyor, belediye ve diğer yardım yapan kişilerden gelen desteklerle geçimimizi sağlıyorum.”

İzzet Güldüren

“Sadece sağlık problemleri yaşadığım zaman hastaneye gidip muayene oluyorum. Bazen ilaçlara ihtiyaç duyuluyor ancak hastanede aradığımız ilaçları bulamıyoruz. Mecburen dışarıdan eczanelerden almak zorunda kalıyoruz. Diş sağlığımla ilgili de doktora gidiyorum. Pahalı olduğu içi takviye vitamin alıp kullanamıyorum. Geçen yıldan bu yıla yüzde 50-60 lira bir artış söz konusu. Eşimin kronik rahatsızlığı var ve onun elzem olan ilaçlarını bile almakta zorlanıyoruz. Eşimin tedavisi için kullandığımız ilaçların en ucuzu 300 liradır. Günümüzde ekonominin çok kötü bir hal aldığı bu günlerde ihtiyaçları karşılamakta çok zorlanıyoruz. Bugün evimize bir ekmek götürebiliyorsak ne mutlu bize.”

Süleyman İnceler



“Kronik bir sağlık problemim yok ancak bir sorun yaşadığım zaman doktora gidiyorum. Son bir yıl içerisinde kulaklarımda ağrı olduğu doktora gittim. Diş doktoruna da gidiyorum ve diş sağlığına önem gösteriyorum. Bağışıklığı güçlendirecek takviye vitamin alamıyorum, çünkü pahalı. Eczanelerdeki fiyatlar çok yükseldi. En son üç gün önce ağrı kesici almak için eczaneye gittim ve 6 TL’ye aldığım ağrı kesicinin 25 TL olduğunu gördüm. Böylesi bir ortamda ekonominin de zayıf olduğu bir ortamda hasta olmaktan korkar olduk.”Hasan Bayraktar“Prostat problemim dışında bir sağlık sorunum yok. Ancak sağlık problemi yaşadığım zaman da doktora gitmek istiyorum. Doktora gittiğim zaman hastaneden ilaç vermiyorlar ve mecburen dışarıdan almak zorunda kalıyorum. Bu da ekonomimi ciddi anlamda etkiliyor. Diş doktoruna gitmiyorum. En son 10 yıl önce dişlerim için doktora gittim. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle takviye vitamin alamıyorum.”Mahmut Casun“Herhangi bir kronik rahatsızlığım yok, sadece sağlık sorunu yaşadığım zaman doktora gidiyorum. En son dizlerimde yaşadığım bir problem nedeniyle doktora gittim. Diş sağlığımla ilgili de doktora gittim ve protez yaptırdım. İki gün önce de diş kontrolüne gittim. Coronavirüs salgınına karşı herhangi bir takviye vitamin alıp kullanmıyorum. Sadece meyve sebze tüketiyorum.”Elmas Beyoğlu“Şeker, diyabet ve tansiyon hastasıyım. Tedavi için hastaneye gidiyorum ve yazılan ilaçları hastanede bulamayıp mecburen dışarıdan almak zorunda kalıyorum. Pandemi nedeniyle gelirimizi kaybettiğimiz için ilaç almakta zorlanıyoruz. Pandemi sürecinde devletten sadece bin lira destek gördük bunun dışında bir katkıları olmadı. Diş doktoru için hastaneye gitmek durumunda kaldım ancak şekerim yüksek olduğu için dişimi çekmediler ve özele gitmek zorunda kaldım. Tüm bu masraflar özellikle pandemi döneminde aile bütçemize olumsuz yansıyor. Eşim asgari ücretli çalışan olduğu için zor bir dönemden geçiyoruz. Bağışıklığı güçlendirici takviye vitaminler de alamıyoruz, çünkü bütçemiz buna müsaade etmiyor.”

Songül Sayınbaş

“Şeker hastasıyım onun dışında bir rahatsızlık yaşarsam doktora gitmeyi tercih ediyorum.

Diş doktoruna en son üç yıl önce Türkiye’de gittim. Kendi diş bakımımı ihmal etmiyorum ve düzenli yapıyorum. Virüs var, bağışıklığımı güçlendirmek için doğal yolları tercih ediyorum. Portakal, limon, bitki çayları falan kullanıyorum. Pahalı olduğu için eczaneden takviye vitamin alamıyorum.

Kronik rahatsızlığım nedeniyle kullandığım ilaçları hastanede bulamadığım için dışarıdan almak zorunda kalıyorum. Bu da aile bütçemi olumsuz etkiliyor.”

