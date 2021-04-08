Aksi halde veto

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşme ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in veto çıkışı, Güney Kıbrıs’ta dünkü gazetelerin manşetlerinde yer buldu.

Alithia haberi manşetten “Türkiye’nin AB ile İyi İlişkileri Kıbrıs ve Yunanistan’dan Geçer... Avrupalı Yetkililer Türk Cumhurbaşkanına AB’nin Kıbrıs Sorununun Çözüm Müzakerelerinin Yeniden Başlamasında ‘Aktif Gözlemci’ Olarak Katılması Gerektiğini İletti… Anastasiadis: Türkiye Yükümlülüklerini Yerine Getirmezse Veto” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Haberde Leyen ile Michel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde ‘havuç-kırbaç’ taktiğini uygulamış göründüğü” yorumu yapıldı. Avrupalı yetkililerin görüşme sonrasında Ankara’da yaptıkları açıklamada Güney Kıbrıs ve Yunanistan lehinde konuştuğu, “meydan okumalarına devam etmesi halinde Ankara’ya yönelik açılımlara son verileceği uyarısında bulundukları” ve “hatta AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm müzakereleri yeniden başlamasında AB’nin “aktif gözlemci” olarak katılması gerektiğini söylediklerine işaret edildi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ERT’ye verdiği özel röportajda, 5+BM konferansına az bir süre kala “Ankara Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımaz ve AB üye devletlerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmezse Türkiye-AB Gümrük Birliği’ne veto hakkını kullanacak” çıkışı yaptığına dikkat çekti.

Açık mesaj verdi

Habere göre Anastasiadis ERT’ye “Charles Michel’e ve Ursula Von Der Leyen’e, Türkiye Avrupa devletlerinin tamamına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmezse bizden olur alamayacağını açıkça söyledim. Karşısında olacağız, dolayısıyla Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni veya devletlerin tamamına karşı yükümlülüklerini tanımama tavrının devam edemeyeceği Avrupalı ortaklarımız tarafından da Türkiye tarafından da dikkate alınmalıdır. Bunu açıkça söyledim ve vazgeçme söz konusu değildir” dedi.



Türkiye’nin “yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde veto kullanacağından mı söz ettiği sorulduğunda ise “Kuşkusuz” cevabını verdi.Cenevre’de düzenlenecek 5+BM konferansıyla ilgili sorulara da muhatap olan Anastasiadis, “Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi perspektiflerini yaratacak gerçek bir yaratıcı diyalog “kararlılığını” yineledi, şunları ekledi:“Türk hükümeti ve Kıbrıslı Türk lider tarafından dile getirilmekte olan iki devlet çözümü tezi, ısrarlı tezleri olacaksa, iyimser olduğumu söyleyemem. (Cenevre’ye) Gidiyorum, olumlu olacağım, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin çıkarları yerine Türkiye’nin çıkarlarına olan anlayışları artık nihayet aşmamıza olanak tanıyacak şartların yaratılması için çok çok olumlu olacağım.”