Türkiye'de gelir gideri karşılamıyor

Merkezi Yönetim Bütçesi nisan ayında 132'5 milyar TL, ilk 4 ayda 382,5 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 63,3 artarak 267 milyar 973 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 86,9 artışla 400 milyar 444 milyon liraya ulaştı.

Ocak-nisan döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,6 yükselerek 1 trilyon 62 milyar 701 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 83,9 artarak 1 trilyon 445 milyar 197 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi nisanda 132 milyar 471 milyon lira, ocak-nisan döneminde ise 382 milyar 496 milyon lira açık verdi.

Altın fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 401 bin 454,50 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 276 bin 750 lira, en yüksek 1 milyon 404 bin 398,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 401 bin 454,50 liradan tamamladı.



KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 576 milyon 603 bin 641,50 lira, işlem miktarı ise 1.184,05 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 581 milyon 634 bin 902,86 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti BBVA, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Yıldız Döviz ve Yekili Müessese şeklinde sıralandı.



Dünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 1.420.000,00 2.100,00

En Düşük 1.276.750,00 2.016,00

En Yüksek 1.404.398,50 2.140,00

Kapanış 1.401.454,50 2.126,00

Ağırlıklı Ortalama 1.397.466,27 2.114,87

Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.576.603.641,50

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.184,05

Toplam İşlem Adedi 42