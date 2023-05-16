Görenler şaşırdı

Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde ilginç bir kaza yaşandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah saat 07.00 sıralarında, Marmara 4’üncü sokak üzerinde, yönetimindeki JS 340 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden Dilfuza Çoli (K-53), Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce caddeye giriş yaptı. Sürücü bu esnada sağından cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Sona Seyidova (K-53) yönetimindeki FK 445 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle FK 445 plakalı araç, kaldırım üzerine çıkarak bir iş yerinin vitrin camına daldı.

Kaza sonucu yaralanan FK 445 plakalı araç sürücüsü Sona Seyidova, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.