Şimdilik oy veremeyecekler

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 12.00’de Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Genel kurulda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisini” oy birliğiyle onayladı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanan genel kurulda, onaya sunuşlar kısmında Danışma Kurulu’nun dünkü birleşime ilişkin kararı okundu.

Genel Kurul, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”, “Genel Tarım Sigortası Fonu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ve “Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:52/1/2022) üçüncü görüşmesinin ertelenmesi kararını oy birliği ile kabul etti.

Şahali: Saf değiliz

Genel Kurul, ardından “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisini” görüşmeye başladı. Öneri madde madde okunurken söz alan CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, komitede oy birliği ile kabul edilen öneri ile amacın, seçim yasaklarından devlet hizmetinin aksamadan devamı ve KHK’nın çalışmalarını engellemeden çalışmalarına olanak sağlamak olduğunu kaydetti.

Şahali, ancak yasada seçim yasaklarına işaret ederek, Meclis’ten 60 günlük yasakları iyi niyetle 30 güne indirdiklerini fakat “saf” olmadıklarını, yapılan istihdam ve yeni yurttaşları gördüklerini vurguladı.

Hükümete eleştirilerde bulunan ve seçim yasaklarına az bir süre kala yapılan istihdam ve yurttaşlıkların kabul edilemeyeceğini ifade eden Şahali, kabinenin de aslında bundan rahatsız olduğunu, “çıkan dumanlar” olduğunu, ancak bu yapılanların gereksiz olduğunu söyledi.

Öztürkler: Uyuttuğumuzu sanmıyorum

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de, “Uyuttuğumuzu sanmıyorum” diyerek, verilen vatandaşlıklarla ilgili sıkıntı varsa, yeni vatandaşların oy kullanamayacağına işaret etti.

Bunun üzerine Şahali’nin “yapılan şık değildir” diye yaptığı itiraza cevap veren Öztürkler, vatandaşlıkların tek tek Resmi Gazetede yayımlandığını, ancak hemen seçmen olamayacaklarını, işlemlerin seçimlerden sonra yapılacağını, amacın UBP’ye avantaj sağlamak olmadığını, mağduriyet yaşayan insanların mağduriyetini gidermek olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından yasa önerisinin bütünü oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis’te bazı üyelikler için seçim yapıldı

Meclis’te yapılan oylamada, Sayıştay Üyeliğine Ece Çelikdal Alas, YÖDAK Üyeliğine Prof. Dr. Zafer Ağdelen, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliğine Halide Koca seçildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı ise tek aday olan Kaan Kutlay oldu.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine; aday olan Hasan Akyiğit, Halide Koca, Ümit Soyer ve Emre Yağmurlu’nun oylamasında 40 oy alan ile Halide Koca seçildi. Kişisel verileri Koruma kurulunda ikinci üye için ise, yapılan üç turun sonunda gerekli oyu alan aday olmaması nedeniyle, gruplar arası varılan mutabakat sonucu oylama haftaya kaldı.

Oylamada Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığına tek aday olan Kaan Kutlay ise 39 kabul oyu aldı.

Sayıştay Üyeliğine de; Ece Çelikdal Alas, Havva Akbaş, Ebru Akbıçak, Meliha Ekinci ve Feray Türker Yüksekbaş arasından yapılan oylamada 23 oy alan Ece Çelikdal Alas seçildi.

YÖDAK Üyeliğine ise; Prof. Dr. Zafer Ağdelen, Prof. Dr. Yusuf Orçan ve Prof. Dr. Barlas Naim Aytaçoğlu arasından 31 oy alan Zafer Ağdelen seçildi.

Bahçeli’nin açıklamaları gündem oldu

Güncel konuşmalar kısmında MHP Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları gündem oldu.

Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilen bölümde ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali aldı.

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamanın adayı Rumlara teslim etmek” olacağı yönündeki sözlerini ve bu sözlere ülkedeki yetkili siyasilerin yanıt vermemesini eleştiren Şahali, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve hükümet mensubu siyasilere “Kıbrıslı Türklerin egemenliğine saldıran bu söylem” ile ilgili ne düşündüklerini ve ne diyeceklerini sordu.

Kıbrıslı Türklerin yüzyıllardır kendi dilini, dinini ve kültürünü koruyarak varlık mücadelesini sürdürdüğünü anlatan Şahali, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve hükümet mensubu siyasilere hitaben “Bu devleti şu anda siz yönetiyorsunuz, bu laf size edildi” dedi.

Bahçeli’nin sözlerini KKTC’nin egemenliğine saldırı olarak niteleyen Şahali, “Egemenlik, bu siyasi karşısında ‘dut yemiş bülbüle’ dönmek mi, yoksa gereken cevabı vermek mi?” diye sordu.

Taçoy: Bahçeli’nin lafı yanlış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Şahali’nin konuşmasına yanıt vermek üzere söz aldı.

Kıbrıs Türk halkının 100 yılı aşkın süre dilini ve dinini unutmadığını vurgulayan Taçoy, Bahçeli’nin lafının yanlış olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının hakkını korumayı bildiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının ve KKTC’nin konumunu iyileştirme noktasında Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu belirten Taçoy, Teşkilatın Türk Devletleri Coğrafya Konseyi toplantısına KKTC’nin davet edilmemesinde sorumlu olarak Avrupa Birliği’ni işaret etti.

Rogers: 84 kişi sigortasız ve güvencesiz çalıştırılıyor

Bağımsız milletvekili Jale Refik Rogers, sağlıktaki sorunlara değindiği güncel konuşmasına, Sağlık Bakanı’nın Meclis’te olmamasına tepki göstererek başladı.

"Kamu sağlık hizmetlerinin her geçen gün kötüye gittiğini" kaydeden Rogers, yeni hastaneler yapılacağının taahhüt edildiğini belirterek, “Halkın mevcut merkezlerde etkin bir sağlık hizmeti almaya ihtiyacı var” dedi.

Ülkedeki hekim ve hemşire eksikliğine işaret eden Rogers, “çok övünülen” Çocuk Acil servisinde, çocuk yoğun bakımında, yeni doğan servisinde yetersiz hemşire ile hizmet edildiğini söyledi ve “Burada yeterli hizmet veremezsek bu halk nereye gidecek?” diye sordu.

Yoğun bakımlardaki yetersizliklerden dolayı hastaların özel hastanelere sevk edilmesine de değinen Rogers, bu sevklerin halkın vergileri ile ödendiğini söyledi.

Sağlıkta birçok hizmetin taşeron hizmetleri ile döndüğünü ve bu şekilde çalışan 84 kişinin yatırımlarının yapılmadığını, sigortasız ve güvencesiz çalıştırılmaya devam ettiğini anlatan Rogers, bunun Maliye eliyle yapıldığını söyledi ve yetkililere sorunu nasıl çözmeyi planladıklarını sordu.

Taçoy: İhbar gönderdik

Rogers’ın sigortasız ve güvencesiz çalıştırıldığını ifade ettiği 84 kişi ile ilgili söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bu kişilerle ilgili ihbar gönderdiklerini ve 10 iş günü dolduktan sonra, bu hafta içinde, Uzlaşı Kurulu’nu çağırarak gerekeni yapacaklarını söyledi.

Akpınar: Türkeş duysa kemikleri sızlardı

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar ise “Kıbrıslı Türklerin Beka Meselesi” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı ve MHP Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yanıt verdi.

KKTC’nin bu yıl 40. yılının kutlanacağını hatırlatan Akpınar, Kıbrıs Türk halkının hukukun üstünlüğüne ve egemenliğinin üzerine her zaman titreyerek bugünlere geldiğini vurguladı.

Siyasi egemenliğin Kıbrıs Türk halkı için her zaman bir beka meselesi olduğunun altını çizen Akpınar, Devlet Bahçelinin sarf ettiği sözleri “gaf ve talihsizlik” olarak niteledi, kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi.

“Bahçeli’nin imasını Alparslan Türkeş duysa kemikleri sızlardı” diyen Akpınar, Türkeş’in TBMM’de Kıbrıs davası ile ilgili konuşmalarından kesitler okudu.

Konuşmaların ardından görüşmeler tamamlandı. Gelecek birleşim yasama ve denetim faaliyetleri ile birlikte 22 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023, 00:37