Caydırıcı önlemler alınmalı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta uyuşturucu, şiddet ve tecavüz olaylarında meydana gelen artışlardan rahatsız olan vatandaşlar, bu konuda sert önlemlerin alınmasını istiyor. Polisin daha sık denetim yapması gerektiğini belirten vatandaşlar, cezaların caydırıcı olması için meclisin yasaları değiştirmesini bekliyor.

“Özellikle yabancı uyruklu şahısların polisi darp etmesi kabul edilemez” diyen vatandaşlar, ülkeye giriş ve çıkışların denetim altına alınmasını öneriyor ve sınır dışı uygulamaları için KKTC hükümetinin fon oluşturmasını istiyor. Sözde eğitim için ülkeye giriş yapanlardan bir miktar depozit alınması halinde deport kararlarının daha hızlı uygulanabileceğini vurgulayan vatandaşlar, bu konuda geç bile kalındığını söylüyor.

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Ne dediler?..

Cezar Özdiken

“Ülkede son zamanlarda uyuşturucu ve şiddet olaylarında atış vardır ve bu konuda halkın güvenliği için ciddi tedbirler alınması lazım. Polise yönelik şiddet içerikli saldırılar da gerçekleşiyor. Şiddet içerikli saldırıların yaşanmaması adına önlem alınması gerekiyor. Polis vatandaşın güvenliği için uğraş veriyor ve saldırıya maruz kalıyor. Bu durumu kınıyoruz. Hükümet daha sert tedbirler alabilir. Ülkeye giriş-çıkışların daha sık denetlenmesi gerekiyor ki halkın huzuru sağlanabilsin.”

Ömer Bilgen

“Uyuşturucu ve darp olaylarındaki artışla ilgili polise ve gençlerin ailelerine büyük işler düşüyor. Aileler çocuklarına daha çok sahip çıkmalı, polis de daha sık denetim yapmalıdır. Polis de son zamanlarda saldırılara maruz kalıyor. Bu çok yanlış ve tasvip etmediğimiz olaylardır. Polise, doktora ve halk için çalışanlara saldırı asla kabul edilir değildir. Bu konuda önce toplum bilinçlenerek önlem almalıdır. Bu noktada hükümet de daha caydırıcı cezalarla önlem alabilir. Suç işleyen kişileri teminata bağlayıp serbest bırakmamalıdır.”

Kamil Birkaya

“Ülkemizde son zamanlarda şiddet ve uyuşturucu olaylarında artış yaşanıyor. Bence hiçbir alanda kanunlar uygulanmadığı ve başıboşluk olduğu için bu olaylar yaşanıyor. Üçüncü ülke vatandaşlarını öğrenci diye b, ülkeye doldurduk ve şimdi bunların sonuçlarını yaşıyoruz. Son zamanlarda polise yönelik saldırılar da oluyor. Yetkileri mi yok, yoksa birilerinden mi çekiniyorlar bilmiyorum ancak polisimiz pasif kalıyor. Bu yöndeki suçların önüne geçilebilmesi için polis ve hükümet iyi bir çalışma yapmalıdır. Suç işleyenler 2-3 ay ceza alıp tekrardan toplum içine karışıyor. Cezalar caydırıcı değildir. Daha caydırıcı cezalar uygulanmalıdır.”

Ali Sayar

“Uyuşturucu ve şiddet olaylarında bir artış var ve bu duruma üzülüyoruz. Afrikalı kişiler bu ülke için tehlike arz ediyor ve bununla ilgili devletin önlem alması gerekiyor. Özellikle son zamanlarda polise yönelik şiddet içerikli saldırılar da yaşanıyor. Devletin bu konuda çalışması, ülkeye girişleri daha sıkı denetlemesi gerekiyor. Ülkede çok aşırı derecede yabancı uyruklu kişi vardır ve bu ülkenin kaldıramayacağı kadar fazladır. Bu nedenle hükümetin bu anlamda çalışma yapması gerekmektedir.”

Ali Kel

“Ülkede son zamanlarda uyuşturucu ve şiddet olaylarında bir artış yaşanıyor. Bu duruma polisin önlem alması hükümetin de önleyici cezalar getirmesi gerekiyor. Üçüncü ülke vatandaşlarının bu ülkeye giriş- çıkışlarına çok dikkat edilmelidir. Polise bile darp edilip yaralanıyor. Bu durumu kabul etmemiz mümkün değildir. Devlet bu ülkenin her bireyinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir ve şiddet olaylarını önlemek adına çalışmalar yapmalıdır.”

Ekrem Harmancı

“Son zamanlarda şiddet ve uyuşturucu suçlarında ciddi bir artış vardır. Basından bu olayları takip ediyorum. Bu olayları gördüğüm zaman ülkenin pek de güvenli olmadığını düşünüyorum. Bu olayların artması ülke insanı için tehlikelidir. Son zamanlarda polise karşı yapılan saldırılar da dikkat çekiyor. Polis bu ülkenin güvenliğini sağlayan kişiler olduğu için onlara karşı yapılan saldırılar kabul edilir değildir. Hükümet bu noktada önlem almalıdır. Bu gibi suçları işleyenleri daha ağır şekilde cezalandırmak adına çalışmalar yapılmalıdır.”

Fevzi Ergin

“ Kontrolsüz girişler, yanlış yönetim ve dış ülkelerden ucuz işçi getirme nedeniyle ülkede her türlü suç işlenmeye başladı. Son zamanlarda sağlık çalışanlarına, polise ve halk için çalışan daha birçok kesime şiddet içerikli saldırılar oluyor. Bu saldırıları yapanların ifadesi alınıp teminatla serbest bırakması değil daha en hızlı şekilde yargılanıp ağır cezalara çarptırılmaları gerekiyor. Böyle olursa suçların işlenmesine bir engel olunur. Bu noktada da hükümetin çalışarak çözümler üretmesi gerekiyor.”

İdris Sönmez

“Ülkede son zamanlarda uyuşturucu ve şiddet olaylarında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu bize devlet yönetiminde bir gevşeklik olduğunu gösteriyor. Ülke sorma gir hanına döndü. Öğrenci diye gelen üçüncü ülke vatandaşlarının neler yaptığını görüyoruz. Cezalar caydırıcı değildir. Cezalar caydırıcı olsa bu suçlar işlenmeyecek. Ülkede bir başıboşluk vardır. Son zamanlarda polise karşı bile saldırılar oluyor. Bunun nedeni cezaların caydırıcı olmamasıdır. Devlet bu konuda çalışma yaparsa böylesi olaylar yaşanmaz. Bu nedenle toplumun huzuru için çalışılmalıdır.”

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023, 00:55