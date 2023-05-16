Hedeflerini anlattı

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 25 Haziran Milletvekilliği ara seçiminde milletvekili adayı olarak açıkladığı Tacan Reynar ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.

Ziyarette KTMMOB’den Genel Başkan Tunç Adanır, Genel Sekreter Nazife Yılmaz, Genel Sayman Mert Girgen, Yönetim Kurulu Faal Üyesi Hasan Hacışevki, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam ile TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt hazır bulundu.

Verilen bilgiye göre, ziyarette konuşan Reynar, bu ziyaretleri erken genel seçim kapsamında yapmayı arzuladıklarını, ancak Anayasa gereği yapılmak zorunda kalınan ara seçim nedeniyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Reynar, “Değişiklik yasalarında meslek odalarının dışlandığını üzülerek görüyoruz. Meclis’i de bir bütün olarak değerlendirdiğimizde; özellikle bu konuda; iktidarı ve muhalefetiyle nasıl bir ciddi sıkıntı yaşandığını da görüyoruz. Bu yüzden amacımız; bir kişi dahi olsak farklı bir muhalif ses yükseltebilmektir. Bu yüzden bu seçim sürecinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizi kabul ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim” dedi.

Özkunt: Öz varlıklarımıza sahip çıkılmalı

Ziyarette konuşan TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, KTMMOB yetkililerine kendilerini kabul ettikleri için teşekkür ederek, hem KTMMOB’un, hem de ona bağlı meslek odalarının ülkenin öz varlıklarına sahip çıkılması, yasa ve tüzüklere uygun güvenli yapıların inşa edilmesi adına sosyal sorumluluk çerçevesinde ciddi çalışmalar yaptığına işaret etti.

Adanır: Mecliste yeni sesler olmalı

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır da, Tacan Reynar’ın adaylığını tebrik ederek, TDP’nin ilk ziyaretlerden birini KTMMOB’ye yapıyor olmasının kendilerini onurlandırdığını söyledi.

Adanır, Meclis’te genç ve farklı açıdan bakabilen yeni seslerin olmasının onur ve gurur verici olduğunu belirterek, siyaset içinde mümkün olduğunca yenilenmelerin olması gerektiğini ifade etti.

Bu yenilenmenin; ülkesini, toplumun çıkarlarını ve menfaatini ön planda tutacak kişilerden oluşması beklentisinde olduklarına işaret eden Adanır şöyle devam etti:

“Özellikle hem KTMMOB’nin, hem birliğe bağlı odaların ve bu bağlamdaki sektörlerle ilgili çok değişik yasal düzenlemeleri gündeme gelmektedir. KTMMOB ve Odalar ile ilgili yasal düzenleme yapılırken bizden görüş alınması gerekir. Görüş alınmadan direkt Meclis’e giden değişiklik taleplerini görmekteyiz. Bizim gibi kültürel yapısı olan bir toplumda; siyaset, sendikalar, sivil toplum örgütleri, kamunun birebir ilişkileri bağları bu kadar güçlü iken bundan ayrı düşünüp de fevri hareket etmek bizleri çok üzmektedir. Bunun arkasında başka bir takvim olduğunu düşünüyoruz. Toplumun kültürel yapısını ve sektörlerin birbiri ile olan bağlantısını koparacak yasal düzenlemelerden uzak durulmalıdır” dedi.