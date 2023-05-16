3 yıl da olabilirdi

Güzelyurt Telekomünikasyon Dairesi’ne girerek akü, telefon kablosu ve çeşitli aletler çalan İsmet Sariler hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 30 ay hapse mahkum edildi. Kararda sanığın bina açma ve sirkat suçlarından yargılandığı belirtildi.

Ağır ceza yargıcı sanığın yargılandığı bina açma suçunun 7, sirkat suçunun 3 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu belirtti. Söz konusu suçların KKTC’de çok yaygınlaşmış durumda olduğuna vurgu yapan yargıç, bu tür suçların toplumda huzursuzluğa neden olduğunu söyledi. Yargıç, bu tür suçları işleyenlere karşı kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yargıç, sanığın mükerrer şekilde benzer suçları işlemesini aleyhinde ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen yargıç, oybirliği ile 30 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.