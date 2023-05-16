‘Kokudan durulmuyor’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Küçük Sanayi Bölgesi’de, lağım kokusu ve yolun kapalı olması nedeniyle esnaf isyan etti. Diyalog muhabirine konuşan bölge esnaflarından Hüseyin Maraşlı, lağım kokusu nedeniyle bölgede durmakta zorlandıklarını söyledi. Maraşlı, şehrin tüm lağım sularının bölgenin girişinde, kendi dükkanının da hemen karşısında bulunan depoda toplandığını anlattı. Kanalizasyon çalışmalarının durması nedeniyle lağım sularının Gülseren’e aktarılmayarak, bölgede biriktiğini ve yoğun bir lağım kokusu ile baş başa kaldıklarını ifade eden Maraşlı, koku nedeniyle bölgede durmanın eziyet haline geldiğini belirti.

Hüseyin Maraşlı, belediyeye durumu bildirmelerine rağmen hiç bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Ayrıca çalışma nedeniyle bölgeye girişin uzun süredir kapatıldığını da aktaran Maraşlı, “Burası Küçük Sanayi Bölgesi’nin kalbi, girişi kapatarak ben dahil olmak üzere bir çok esnafın ekmeği ile oynuyorlar, yazıklar olsun” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023, 00:54