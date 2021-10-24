Türkiye’de benzine zam

Dolar kurunun rekor kırmasının ardından benzine 44 kuruşluk zam kararı alındı. Benzin zammı 25 Ekim Pazartesi gecesi yürürlüğe girecek.

Dolar kurundaki sert yükseliş, akaryakıtta zam yağmuruna neden olmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, benzinin litresinde 44 kuruşluk zam kararı alındı. Zammın 25 Ekim Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan geceden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 8,40 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 8,50 TL’ye yükselmiş olacak.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.

LPG ve motorinde olduğu gibi benzinde de özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

LPG 20 günde 93 kuruş zamlandı



2 Ekim’de 71 kuruş zamlanan LPG’ye 21 Ekim’de 22 kuruş daha zam gelmişti.Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,95 liradan 6,17 liraya, Ankara'da 6,03 liradan 6,25 liraya, İzmir'de ise 6,05 liradan 6,27 liraya yükselmişti.

Motorine 10 günde 87 kuruş zam geldi

Motorinin litre fiyatı 19 Ekim’de 23 kuruş zamlanmıştı. Böylece motorinin pompa fiyatı 9-19 Ekim döneminde toplamda 87 kuruş zamlanmış oldu.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 8,20 TL, Ankara’da ve İzmir’de 8,29 TL seviyesinde bulunuyor.

Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye genelinde benzin fiyatını aşmıştı.

