Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yarından itibaren geçerli olacak kararlarını açıkladı.

Kararlara göre, Türkiye ve İngiltere’nin de yer aldığı “turuncu” kategorideki ülkelerden KKTC’ye gelişlerle ilgili yeni düzenleme yapıldı.

Aşılı veya hastalığı geçirmiş kişiler, yolculuk öncesi son 72 saatte yapılmış negatif PCR sonucu sunarak karantinasız gelebilecek. Ancak bu ülkelerden gelecek kişilere, son 72 saatlik negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmemeleri halinde KKTC’ye girişte PCR/Antijen testi yapılacak.

Turuncu kategorideki ülkelerden gelecek aşısız kişiler ise yolculuk öncesi son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR sonucu ibraz ederek 5 gün karantinada kalma koşuluyla KKTC’ye girebilecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarında değişen bir diğer uygulamaya göre, bar ve clublara aşısız kişiler kabul edilemeyecek.

22 bin 310 test, 78 pozitif vaka

KKTC’de dün yapılan 22 bin 310 test sonucunda 53’ü yerel 78 pozitif vakaya rastlandı, 90 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı, pozitif vakalardan 3’ünün yurt dışından gelenlerden tespit edilirken 22 kişinin karantinada pozitifleştiğini, 53 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

Yerel vakalardan 17’si Lefkoşa, 12’si Girne, 21’i Gazimağusa, 2’si İskel ve 1’i de Güzelyurt bölgesinden saptandı.



Dün itibarıyla toplam test sayısı 3 milyon 370 bin 81’e, vaka sayısı 21 bin 610’a, iyileşenlerin sayısı 20 bin 312’ye yükseldi.Tedavisi halen devam eden 1213 vaka bulunuyor. Bunlardan 32’si Pandemi Merkezi’nde, 7’si yoğun bakımda, 1174’ü ise merkezi karantinada takip ediliyor.Ülke genelinde dün 90 aşı yapıldı.Koronavirüsten bugüne kadar 87 can kaybı var.Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içinde 496 kişiye bileklik takıldı, 552 bilekliğin takibi sonlandırıldı.Bugüne kadarki bileklik sayısı 6 bin 702’ye, takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 71 bin 97’ye yükseldi.

Rum tarafında bir can kaybı

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten bir can kaybı daha oldu, 97 de yeni vaka saptandı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre son 24 saatte yapılan 45 bin 556 test sonucunda 97 yeni vaka belirlendi.

83 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği dün itibarıyla ölenlerin toplamı 568’e, vaka sayısı ise 123 bin 268’e yükseldi.